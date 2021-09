Surface Go 3 : ses spécifications en fuite à deux semaines de la conférence

La Surface Go 3 fait partie des trois appareils dont nous sommes à peu près certains qu’ils seront présentés par Microsoft ce 22 septembre. Ses spécifications viennent justement de fuiter sur le Web.

Microsoft tiendra une conférence virtuelle le 22 septembre pour dévoiler de nouveaux membres de sa gamme Surface. Parmi ceux-ci, trois appareils se dessinent déjà et il s’agit des Surface Pro 8, Surface Go 3 et Surface Duo 2 bien que Microsoft n’ait pas encore annoncé le contenu de son événement. Je vais vous parler aujourd’hui de la petite tablette de 10,5 pouces qui fait l’objet d’une fuite de caractéristiques partagée par le site allemand WinFuture.

D’après la source, la Surface Go 3 ne troquerait pas son châssis puisque son design serait en tout point ou presque similaire à la tablette de précédente génération. En revanche, les changements se trouveraient à l’intérieur puisque la firme de Redmond utiliserait les dernières puces Intel Pentium Gold 6500Y et Intel Core i3-10100Y. Le nouveau processeur Intel Pentium Gold promet jusqu’à 62% de performances en plus que le Pentium 4425Y équipant la Surface Go 2 en utilisant monocore, et 47% en multicœur.

Mis à part ces caractéristiques, nous n’avons pas encore d’autres informations sur les prix et autres composants. La tablette devrait toujours embarquer de 4 à 8Go de RAM. Pas d’architecture ARM au programme donc comme certains avaient pu le penser ; Microsoft conserverait bien des processeurs x86 conçus par Intel. Rendez-vous donc le 22 septembre pour la découvrir en détails.