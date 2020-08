Surface Duo : un prix de 1399$ pour une sortie le 10 septembre

Le Surface Duo débarquera le 10 septembre prochain pour un prix débutant à 1399$. Ces informations concernent les Etats-Unis, et à ce jour, aucune information n’a filtré concernant sa sortie en France, en Belgique ou ailleurs en Europe.

Le prix et la date de sortie du Surface Duo sont donc connus : 1399$ pour une sortie le 10 septembre prochain Outre-Atlantique. Cette fois-ci, il ne s’agit plus d’une rumeur puisque ces informations proviennent directement d’un blog officiel de Microsoft destiné aux professionnels. C’est d’ailleurs étonnant puisque la firme n’a pas encore envoyé de communiqué de presse à ce sujet. On imagine donc que l’article a été publié par erreur. Quoiqu’il en soit, les informations devraient être correctes.

En ce qui concerne une quelconque confirmation d’une sortie dans d’autres régions, ou encore les caractéristiques techniques du Surface Duo, il faut encore attendre puisque rien n’a été publié à ce sujet pour l’instant. Je vous conseille tout de même de surveiller cette page qui devrait donner davantage d’informations sur l’appareil à double-écran dans les heures à venir. Je ne manquerai pas de vous tenir informé dès qu’elles seront publiées.



Dans l’article sur le blog technique, Microsoft explique avoir intégré au Surface Duo une protection très poussée pour protéger les appareils, les informations personnelles et les données des entreprises. De plus, l’intégralité de l’expérience Surface Duo pour les employés peut être gérée avec Microsoft Intune, notamment. Bref, ce smartphone sous Android à double écran semble bien destiné au monde de l’entreprise avant tout.