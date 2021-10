Polémique sur les nouveaux émojis de Windows 11

Microsoft a déployé la semaine dernière une nouvelle version de Windows 11 pour les Insiders. Parmi les nouveautés, la build 22478 apporte de nouveaux émojis… et ils ne semblent pas (du tout) plaire aux utilisateurs.

Avec Windows 11, Microsoft a apporté un changement esthétique majeur à son système d’exploitation pour PC. Fini le « tout-carré », place aux arrondis, aux effets visuels, à la perspective et aux animations. La firme a également fait évoluer de nombreuses icônes afin de moderniser son système. De plus, la firme prévoyait de déployer près de 1800 nouveaux émojis dans Windows 11 et ses logiciels comme Teams ou Microsoft 365. Malheureusement, leur design sera différent de ce qui avait été annoncé.

Les nouveaux émojis 3D promis en juillet dernier ne seront finalement pas déployés tels quels sur Windows 11. Non, Microsoft préfère opter pour la version 2D de ses émojis, et donc conserver un design plat comme dans le passé. La firme n’a pas détaillé pourquoi avoir changé son fusil d’épaule, mais Brandon Leblanc a bien confirmé l’information sur Twitter, décevant par la même occasion de nombreux utilisateurs qui préféraient de loin leur version 3D. Je vous laisse vous faire votre propre opinion en consultant l’image ci-dessous qui compare les trois versions : Windows 10 - émojis 3D annoncés - émojis qui vont finalement être déployés sur Windows 11.



Ce qui semble une fois de plus consterner les utilisateurs, c’est la mauvaise communication de Microsoft qui avait consacré un article énorme sur Medium pour expliquer la nouvelle conception de ces émojis. Le compte officiel Windows sur Twitter avait également relayé depuis lors les nouveaux émojis 3D, teasant leur arrivée prochaine sur Windows 11. Retour en arrière donc… à moins que Microsoft change encore une fois d’avis face à la pression des utilisateurs ? Et vous, que pensez-vous de ces nouveaux émojis ?