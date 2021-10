Windows 11 : la build 22478 est disponible pour les Insiders !

Microsoft a déployé une nouvelle build de Windows 11 pour les Insiders dans le canal Dev. Pour ceux qui voudraient la tester, n’espérez pas encore d’y voir la présence de nouvelles fonctionnalités majeures. Elle apporte principalement des correctifs, mais surtout un grand nombre de nouveaux émojis.

Après la build 22471 la semaine dernière, place aujourd’hui à la build 22478. Disponible dans la branche de développement « RS_PRERELEASE », elle est distribuée uniquement sur les PC répondant à certaines exigences de Windows 11. Pour rappel, certains Insiders ont été mis sur le banc de touche car leur PC n’est pas doté d’une puce TPM avec Secure Boot activé. Si seul le processeur de votre PC est incompatible, aucun souci à ce stade pour rester sur le canal Dev et continuer à recevoir les mises à jour. Si en revanche, vous souhaitez revenir à la build finale de Windows 11, j’avais rédigé un petit tutoriel pour vous permettre de le faire.

Pour en revenir à cette nouvelle préversion de Windows 11, la build 22478 apporte principalement la prise en charge de nouveaux émojis. Ils sont autant intégrés sur Windows 11 (raccourci Windows + ; ) que dans les logiciels comme Microsoft Teams ou la suite bureautique Microsoft 365.

Dans son changelog, la firme mentionne également l’arrivée de la prise en charge de Windows Hello sur des moniteurs externes branchés sur un PC portable dont le capot est fermé, des correctifs pour le Menu Démarrer et la barre des tâches ainsi qu'un correctif lié à l'Explorateur de fichiers qui pouvait planter inopinément. Je vous renvoie vers l'article officiel pour découvrir les nouvelles fonctionnalités, améliorations et bugs connus.

7 ans d'existence pour le programme Insider

Eh oui, cela fait déjà sept années que le programme Insider a été lancé par Microsoft. A cette occasion, la firme annonce également l’arrivée de deux nouveaux fonds d’écrans exclusifs aux Insiders pour fêter cet anniversaire.