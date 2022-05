KB5013942 pour Windows 10 : la mise à jour de mai est disponible

Windows 11 n’est pas le seul système à recevoir aujourd’hui le Patch Tuesday. Si vous utilisez encore l’ancien système sur votre PC, vous pouvez dès à présent récupérer la nouvelle mise à jour cumulative. Alors, quoi de neuf au programme ? Faisons le tour.

SI vous utilisez Windows 10 sur votre PC, vous pouvez installer dès à présent le Patch Tuesday du mois de mai. Repris sous le nom KB5013942, il n’inclut pas de réelles nouveautés mais une foule de correctifs liés ou non à la sécurité. Il reprend également les modifications de la mise à jour KB5011831 distribuée par Microsoft à la fin du mois d’avril.





KB5013942 pour Windows 10 : quoi de neuf ?

Voici le changelog officiel de la mise à jour KB5013942 partagé par Microsoft. Pour info, seuls les PC sous Windows 10 qui embarquent la version 20H2, 21H1 ou 21H2 pourront la récupérer.

Cette mise à jour contient diverses améliorations de sécurité des fonctionnalités internes du système d'exploitation. Aucun problème supplémentaire n'a été documenté pour cette version.

Cette mise à jour de sécurité inclut des améliorations qui faisaient partie de la mise à jour KB5011831

Comment installer KB5013942 sur votre PC ?

Pour installer dès maintenant la mise à jour KBXXXX sur votre ordinateur, rendez-vous comme d’habitude dans les Paramètres de votre PC grâce au raccourci Win + i. Cliquez ensuite sur Mise à jour et sécurité puis sur Windows Update et enfin sur le bouton pour rechercher une nouvelle mise à jour. Quelques instants plus tard, vous devriez voir apparaître : 2022-05 Mise à jour cumulative pour Windows 10 pour les systèmes x64 (KB5013942). La mise à jour s’installera automatiquement et un redémarrage de votre PC sera requis pour l’appliquer. Bon téléchargement !