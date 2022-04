KB5011831 / KB5012643 : nouvelles mises à jour disponibles pour Windows 10 et 11

Alors que le Patch Tuesday vient d’être publié cette semaine, Microsoft remet le couvert avec de nouvelles mises à jour pour Windows 10 et Windows 11. Elles sont pour l’instant réservée aux Insiders et débarqueront dans les prochains jours pour le grand public.



Si vous êtes Insider et avez configuré le canal Release Preview, vous pouvez dès à présent télécharger une nouvelle mise à jour sur votre PC. Pour Windows 10, elle se nomme KB5011831 et pour Windows 11, vous la trouverez sous le nom KB5012643. D’après le changelog publié par Microsoft, ces deux mises à jour apportent des améliorations communes. Un bug qui retardait le démarrage du système d’exploitation d’environ 40 minutes a ainsi été corrigé et des améliorations pour la maintenance du Secure Boot Windows ont été publiées tant pour Windows 10 que Windows 11.

Si vous désirez en apprendre plus sur le contenu de ces mises à jour, je vous renvoie ici pour découvrir le changelog complet de KB5011831 (pour Windows 10) et là-bas pour celui de KB5012643 (pour Windows 11). Comme je vous l’indiquais, la mise à jour est pour l’instant réservée aux Insiders dans le Canal Release Preview et elle ne s’installera pas automatiquement sur votre PC puisqu’elle est optionnelle. Pour la télécharger, rendez-vous dans les Paramètres de Windows (raccourci Windows + i) > Windows Update et cliquez sur le bouton de recherche de nouvelles mises à jour. Bon téléchargement !