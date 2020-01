Le Microsoft Store lance ses soldes : jusqu'à 30% de réduction jusqu'au 26/01

Les soldes d’hiver débutent en ce moment, et notamment sur le Microsoft Store. Microsoft a lancé sur sa boutique officielle plusieurs offres sur les appareils Surface. Si vous n’avez pas pu profiter des bons plans des semaines précédentes, voici ce que Microsoft vous propose pour ce mois de janvier.

15% de réduction sur Surface Pro 7

Dès aujourd’hui et jusqu’au 26 janvier, La Surface Pro 7 profite de 15% de réduction sur le Microsoft Store. Cette réduction s’applique encore une fois à toutes les couleurs et configurations. La version d’entrée de gamme (Intel Core i3, 4Go de RAM et 128 Go de stockage SSD) débute ainsi à 781.15€ à la place de 919€. La version la plus équipée (Intel Core i7, 16Go de RAM et 1To de stockage) passe quant à elle de 2499€ à 2124,15€.

Comme je vous l’indiquais dans mon test de la Surface Pro 7, il faut ajouter au prix de la tablette son clavier Type Cover. Vous pouvez pour cela l’ajouter en option lors de la commande ou créer un « Pack Avantage » via cet outil du Microsoft Store qui intègre le PC, le Type Cover, un abonnement à Office 365 et un stylet (en option). Le Type Cover fait, pour moi, partie des accessoires indispensables puisqu’il permet de transformer véritablement la tablette en un outil de travail performant. Je l’utilise pour ma part pour le développement, l’infographie et la bureautique.

15% de réduction sur Surface Laptop 3

Le PC portable de Microsoft pour lequel vous pourrez découvrir mon test la semaine prochaine est également en réduction à compter de ce 6 janvier. Tout comme pour la Surface Pro 7, le Surface Laptop 3 bénéficie de 15%, applicables dans toutes les couleurs et configurations. Ainsi :

En version 13,5 pouces, le prix débute à 976,65€ à la place de 1149€ pour la version d'entrée de gamme (Intel Core i5, 8 Go de RAM, 128 Go de SSD) et monte à 2251,65€ à la place de 2649€ pour la version haut de gamme (i7, 16 Go de RAM, 1 To de stockage SSD)

En version 15 pouces, le prix débute à 1146,65€ à la place de 1349€ pour la version d'entrée de gamme (AMD Ryzen 5, 8 Go de RAM et 128 Go de SSD) et s'élève à 1954,15€ à la place de 2299€ pour la version haut de gamme (Ryzen 7, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage SSD)

Un pack est également proposé sur le Microsoft Store et intègre un abonnement Office 365 ou différents accessoires à prix inférieurs.

30% de réduction sur Surface Headphones

Le casque audio intelligent de Microsoft qui ambitionne de concurrencer les meilleurs marques du marché profite d’une belle réduction sur le Microsoft Store puisque son prix passe de 379,99€ à 265,99€. Pour rappel, Surface Headphones est compatible avec n’importe quel appareil compatible Bluetooth, intègre des commandes tactiles et 13 niveaux de réduction de bruit environnant.







20% de réduction sur le Surface Book 2

Le Surface Book 2 qui existe également en version 13,5 ou 15 pouces bénéficie quant à lui de 20% de réduction. Destiné avant tout aux graphistes, architectes et autres métiers créatifs, il allie mobilité et performances puisqu’il intègre une carte graphique dédiée dans certaines configurations, le tout dans un format assez mini et un joli design. Son clavier détachable permet de transformer ce PC portable en tablette.

En version 13,5 pouces, le prix débute à 1119,20€ à la place de 1399€ pour la version d'entrée de gamme (i5, 8 Go de RAM, 128 Go de SSD) et monte à 2759,20€ à la place de 3449€ pour la version haut de gamme (i7, 16 Go de RAM, 1 To de stockage SSD, carte graphique dédiée NVIDIA)

En version 15 pouces, le prix débute à 2239,20€ à la place de 2799€ (i7, 16Go de RAM, 256Go de stockage SSD, carte graphique dédiée NVIDIA) et s'élève à 3039,20€ à la place de 3799€ pour la version haut de gamme (i7, 16 Go de RAM, 1To de stockage, carte graphique dédiée NVIDIA)

10% de réduction sur Surface Go

La Surface Go, destinée avant tout à un usage Web, à la lecture de vidéo ou aux petits jeux, est également soldée en ce moment puisqu’elle profite de 10% de réduction. Encore une fois, la réduction s’applique à toutes les couleurs et configurations. Ainsi, le tarif passe :