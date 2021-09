Surface Laptop Studio : la relève du Surface Book 3 est officielle !

Microsoft continue la présentation de ses produits avec l’arrivée du Surface Laptop Studio, un PC destiné spécialement aux créateurs. Fini l’écran amovible, place à un tout nouveau châssis ! C’est probablement pour cette raison que Microsoft ne l’a pas baptisé Surface Book 4. Voyez le look, ça envoie du pâté !



Ne l'appelez pas Surface Book 4 !

Destiné avant tout aux métiers artistiques comme les graphistes, les professionnels de la création ou encore les développeurs, le Surface Laptop Studio sous Windows 11 apparaît dans un châssis totalement nouveau. Fini l’écran détachable, un nouveau système de charnière a été développé pour pouvoir profiter du PC en « mode studio » ; c’est ainsi que Microsoft nomme la façon de passer du PC portable à la tablette. Notez que le basculement intermédiaire est nommé « mode scène ». Voyez plutôt.

Mode ordinateur portable / mode scène / mode studio

Des performances impressionnantes

Du côté des spécifications, le Surface Laptop Studio intègre un écran de 14,4 pouces (2400x1600) offrant un taux de rafraîchissement jusqu’à 120hz, tout comme la Surface Pro 8. Autre similitude avec la tablette: l’arrivée de deux ports Thunderbolt 4 en plus du traditionnel port Surface Connect. Notez qu’une prise jack est également toujours bien au programme.

L’appareil intègre également la onzième génération de processeurs Intel (Core i5 ou i7, au choix) ainsi qu’une belle surprise : une carte graphique Nvidia RTX 3050 Ti uniquement dans la version la plus puissante. Côté mémoire et stockage, la configuration la plus élevée pourra embarquer 32 Go de RAM et 2 To en SSD, rien que ça !

Disponible seulement en 2022 en Europe

Le prix du Surface Laptop Studio n’est pas encore connu en Europe à l’heure où j’écris ces lignes, tout comme sa date de disponibilité. A première vue, il n'est attendu que début 2022 en France et en Belgique si l'on en croit les informations affichées sur le Microsoft Store. Outre-Atlantique, l'appareil débutera à 1599$ pour une livraison dès le 5 octobre prochain. Rendez-vous sur ce lien si vous souhaitez découvrir les caractéristiques techniques en entier !