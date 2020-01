Windows 7 : la fin du support, c'est aujourd'hui ! Qu'est-ce que cela signifie ?

Après plus de 10 ans de bons et loyaux services, c’en est désormais fini de Windows 7. Enfin pas si vite : plus de 26% du parc informatique mondial serait encore équipé de ce système d’exploitation vieillissant... mais que signifie la fin du support standard de Windows 7 ?

Windows 7, encore utilisé sur 26% des PC

Nous sommes aujourd’hui le 14 janvier et cette date est à marquer d’une pierre blanche puisqu’il s’agit de la fin du support standard de Windows 7. Le système d’exploitation sorti en juillet 2009 part à la retraite à compter d’aujourd’hui, mais pas complètement. Je pense qu’on peut plutôt parler de préretraite. En effet, selon les données de NetMarketShare du mois de décembre 2019, Windows 7 serait encore utilisé par près de 26% des utilisateurs qui se connectent à Internet dans le monde. Même si Windows 10 est désormais largement utilisé aujourd’hui, cette proportion d’utilisateurs reste tout de même énorme. Il y a fort à parier que la majorité de ceux-ci soient issus du monde de l’entreprise même si aucune statistique officielle n'existe.





Mise à niveau gratuite vers Windows 10

Si vous êtes utilisateur particulier, vous ne recevrez donc plus aucune mise à jour sur votre machine à compter du mois prochain. Enfin, je me dois de ne pas être si radical dans mes propos puisque Microsoft avait sorti l’an dernier une mise à jour pour Windows XP afin de combler une faille critique. Le système n’était pourtant plus supporté depuis 2014. Si une faille d’envergure est découverte pour Windows 7, il y a fort à parier que la firme pousse une fois encore le bouton rouge pour la colmater. Quoiqu’il en soit, Microsoft recommande fortement de migrer vers Windows 10 pour éviter tout problème. Comme je vous en parlais récemment, la migration vers le « nouveau » système d’exploitation est encore et toujours gratuite…

Pour les entreprises par contre, le support de Windows 7 n’est pas tout à fait terminé. Microsoft continuera en effet de proposer des mises à jour durant les trois années à venir. Il faut pour cela que les entreprises aient souscrit au support étendu. La facture risque d’être assez salée pour celles qui persévèrent avec le système vieillissant comme je vous en parlais ici. A certaines conditions, le support peut tout de même être gratuit la première année.

Comment retrouver le look de Windows 7 ?

Pour celles et ceux qui préféraient Windows 7 pour son Menu Démarrer classique, l’absence de centre de notifications ou encore l’ancien explorateur de fichiers, j’ai publié un petit tutoriel pour retrouver l’ancienne apparence sur Windows 10. Bon, personnellement, je préfère bien plus le look actuel, mais après tout, les goûts et les couleurs ne se discutent pas ! :)