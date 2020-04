KB4550945 : une nouvelle mise à jour est disponible pour Windows 10

Une semaine seulement après le déploiement du Patch Tuesday, une nouvelle mise à jour est déjà disponible pour Windows 10. Celle-ci apporte plusieurs correctifs importants dont certains sont liés à Windows Update et aux applications.

Après le déploiement la semaine dernière de la mise à jour cumulative d’avril et son lot d’améliorations de sécurité, place aujourd’hui à une nouvelle mise à jour pour Windows 10. Contrairement à la précédente, elle est facultative et ne sera donc pas téléchargée automatiquement sur votre PC. Pour pouvoir l’installer, vous devrez donc vous rendre dans les Paramètres de Windows 10 / Mise à jour et sécurité / Windows Update et rechercher manuellement les mises à jour.

KB4550945 est une mise à jour facultative...

Si vous utilisez l’une des deux dernières versions grand public de Windows 10, à savoir la 1903 ou 1909, elle vous sera proposée sous le nom KB4550945. Si par contre vous utilisez encore une ancienne version de Windows 10, la 1809 vous la recevrez sous le nom KB4550969. Voici le journal de modification publié par Microsoft au sujet de cette mise à jour :

Met à jour un problème qui empêche certaines applications de s'ouvrir après la mise à niveau à partir d'une version précédente de Windows et un message d'erreur de mauvaise image apparaît.

Mises à jour dans un problème qui désactive les notifications pour les appareils qui utilisent un réseau privé virtuel (VPN) sur un réseau cellulaire.

Met à jour un problème qui vous empêche de reprendre un jeu Microsoft Xbox sur un appareil Windows après la mise à niveau à partir d'une version précédente de Windows.

Met à jour un problème qui provoque une zone de texte qui contient plusieurs lignes de texte à cesser de répondre dans certains scénarios.

Met à jour un problème qui génère des notifications inattendues lorsque vous modifiez les paramètres d'application par défaut.

Met à jour un problème qui empêche Windows Update de répondre lorsque vous recherchez des mises à jour.

Met à jour un problème qui ne parvient pas à imprimer du contenu en dehors des marges d'un document.

Comme je vous l’indiquais, cette mise à jour est facultative et rien ne vous oblige à l’installer aujourd’hui. Dans tous les cas, ces modifications seront intégrées au prochain Patch Tuesday de Windows 10 prévu pour le 12 mai.