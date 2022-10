Surface : comment suivre l’événement de Microsoft ce 12 octobre ?

Vous attendiez impatiemment l’événement d’octobre pour découvrir les nouveaux appareils Surface qui composeront la future gamme de PC de Microsoft ? Bonne nouvelle, c’est demain, et nous vous détaillons ici tous les détails pratiques pour suivre cet événement en live.

Ce 12 octobre, Microsoft tiendra un événement afin de lever le voile sur plusieurs nouveaux appareils Surface. Cet événement sera d’autant plus spécial cette année puisque la marque fêtera ses dix ans. En effet, les deux premiers appareils qui ont composé cette gamme ont été dévoilés en octobre 2012 : il s’agissait des Surface RT et Surface Pro. Une décennie plus tard, la gamme Surface a sacrément progressé et offre aujourd’hui des produits bien plus mûrs et performants qu’à l’origine.

L’offre s’est également diversifiée puisque Microsoft propose désormais tout un tas de formats différents pour ses PC : Surface Pro (mi-tablette / mi-PC tactile), Surface Laptop (PC portable), Surface Go (petite tablette abordable), Surface Studio (PC All-in-One), Surface Laptop Studio (PC portable puissant pour les créateurs), Surface Laptop Go (PC portable plus abordable)… Microsoft a également intégré à son offre le Surface Duo, un smartphone à double écran sous Android.

Un événement spécial pour les 10 ans de Surface

On imagine également que Microsoft retracera l’historique de toutes ses machines durant l’événement, avant de jeter le voile sur plusieurs nouveautés. D’après les rumeurs, la firme devrait dévoiler le Surface Laptop 5, la Surface Pro 9 et peut-être le Surface Studio 3. Je vous invite à retrouver les annonces potentielles dans cet article. Pour voir l’événement en direct, rendez-vous demain à 16h sur cette page du site de Microsoft.