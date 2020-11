Les Surface Pro 8 et Laptop 4 fuitent en images, une sortie en janvier ?

Une nouvelle fuite vient d’apparaître sur la toile au sujet de nouveaux appareils Surface. Les premières photos des Surface Pro 8 et Laptop 4 ont en effet été publiés sur Twitter par l’utilisateur Cozyplanes en provenance de Corée du Sud. Les caractéristiques supposées des deux appareils ont également été publiées.

Alors qu’on s’attendait à un design proche de la Pro X pour la nouvelle Surface Pro 8, il n’en serait rien. Comme vous pouvez le voir sur ces images, la huitième génération de Surface Pro serait identique à la précédente en termes d’esthétique. Ce qui change se trouve encore une fois à l’intérieur, avec l’intégration des processeurs Intel de 11ème génération, et visiblement, le support de la technologie LTE. Si cela se confirme, c’est une excellente nouvelle puisqu’actuellement il fallait obligatoirement opter pour une Surface Pro X doté d’une puce ARM ou de la petite et moins puissante Surface Go 2 pour profiter de la 4G.

L’autre fuite concerne le Surface Laptop 4 qui pourrait également être lancé avec la onzième génération de processeurs Intel qui offre l’avantage d’intégrer une puce graphique Intel Iris Xe, beaucoup plus performante. Selon le constructeur de puces, jouer sur un ultraportable pourrait même devenir réalité grâce à celle-ci. Tout comme la troisième itération du PC portable, la possibilité de choisir une puce AMD Ryzen serait toujours au programme, cette fois-ci basée sur la série 4000. En termes de design, aucun changement également puisque le châssis serait complètement identique à celui de la génération précédente.

D’après Windows Central qui a commenté cette fuite, Microsoft pourrait officialiser la venue de ces deux nouveaux appareils vers la mi-janvier. La firme pourrait également en profiter pour annoncer la sortie du Surface Duo dans d’autres régions, dont la Belgique et la France.