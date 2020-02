Effet démo : Microsoft "efface les bugs" du Surface Duo dans une nouvelle vidéo

Lors de son événement mardi, Microsoft a présenté pour la première fois le fonctionnement des applications Android sur le Surface Duo. Lors de la démonstration, tout ne s’est pas passé comme prévu… mais la firme a rectifié le tir !



Microsoft tenait ce mardi un événement destiné aux développeurs. La firme a dévoilé de nouvelles informations sur Windows 10X, mais a également présenté pour la première fois les interactions uniques qu’offrait le Surface Duo grâce à ses deux écrans. Lors de la présentation, tout ne s‘est pas déroulé comme prévu puisque Microsoft a été victime du fameux « effet démo ». En effet, l’écran du Surface Duo n’a plus répondu lorsque l’application Google Maps a été maximisée sur les deux écrans. Inutile de vous dire que cela a donné des sueurs froides à Kevin Gallo qui assurait cette démonstration. Le Surface Duo de secours n’y changea rien puisque le bug est à nouveau apparu un peu plus tard. Voici la vidéo originale comparée à la version modifiée.

Si vous aviez été spectateur de cette mésaventure en direct, sachez que vous ne la retrouverez plus dans le replay que Microsoft a diffusé par la suite. La firme a en effet modifié la démonstration vidéo en incluant des séquences qui ne montraient pas ces bugs. Même si le logiciel est encore loin d’être terminé, ce petit problème risquait visiblement d’un peu noircir l’image du téléphone et de la surcouche Android qu’il embarque. Pour ma part, je ne vois aucune mauvaise intention de leur part, puisque la sortie du téléphone est prévue dans de nombreux mois, et il va de soi (enfin j’espère ^^) que ce type de problème ne sera pas présent. Voici la vidéo éditée qui donne un meilleur aperçu des interactions possibles avec le Surface Duo.

Microsoft has edited its footage of the Surface Duo demo fail and reshot it for a video posted after the event. It's a stealthy edit, but it does give us a first public demo of Android apps on the Duo. Details: https://t.co/oLjmalYuQ4 pic.twitter.com/anHZFUYv94

— Tom Warren (@tomwarren) February 13, 2020

Pour rappel, n’importe quelle application pour Android pourra tourner sur le Surface Duo. Cependant, les développeurs auront le choix d’intégrer des comportements uniques qui prennent en compte ce nouveau type d’appareil grâce à un kit de développement, déjà disponible. Reste à voir si les développeurs joueront le jeu et se montreront intéressés par ce nouveau marché des téléphones pliables sous Android.