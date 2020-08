Utiliser des applications Android sur Windows 10 n'aura jamais été aussi facile!

Microsoft prépare une mise à jour de l'application Votre Téléphone pour simplifier l'utilisation des applications Android sur Windows 10. En un clic, vous pourrez lancer Instagram, Clash of Clans ou n'importe quelle autre application installée sur votre téléphone directement depuis votre PC.



Pour pouvoir exécuter des applications Android sur Windows 10, il est possible d’utiliser un logiciel comme BlueStacks. Cependant, ce type de solution est assez gourmand en ressources puisqu’une copie complète d’Android doit être installée sur votre PC et devra se lancer avant que vous puissiez jouer à votre application ou jeu favori sur Windows 10. Microsoft travaille sur un autre type de solution, bien moins gourmande, et elle risque bien de vous plaire si vous êtes utilisateur d’un smartphone Android.

L'application Votre Téléphone va devenir incontournable !

Vous trouviez que l’application Votre Téléphone n’était pas si utile que cela malgré la possibilité d’écrire des SMS, d’accéder aux dernières photos de votre smartphone, aux notifications ou passer un appel directement depuis votre PC ? Eh bien une nouvelle fonctionnalité à venir devrait vous faire changer d’avis : l'utilisation depuis votre PC de la majorité des applications Android installées sur votre téléphone. Voilà une petite démo pour vous rendre compte de tout son potentiel !

Microsoft a donc annoncé qu’il sera possible pour les utilisateurs de Windows 10 d’exécuter des applications Android très facilement depuis leur PC. Tout cela passe une nouvelle fois pour l’application Votre Téléphone qui offrira un nouvel onglet baptisé « Applications ». En cliquant sur celui-ci, vous verrez apparaître la liste de toutes les applications installées sur votre téléphone. Un clic sur celle-ci permettra de la lancer dans une fenêtre distincte au même titre que n’importe quelle application Windows. Il sera même possible d’épingler une application Android au Menu Démarrer de Windows 10 ou à la barre des tâches.

Une sortie publique pour novembre, une Preview dès maintenant !

Si vous êtes impatient de découvrir cette nouveauté, c’est déjà possible dès à présent à certaines conditions. Il faut en effet être Insider Windows 10 et disposer d’un smartphone de la gamme Samsung Galaxy (la liste complète est à découvrir ici ). De plus, le téléphone et le PC doivent être configurés sur le même réseau WiFi et l'application Votre Téléphone doit être installée sur les deux appareils.

Nom : Your Phone

: Your Phone Taille : N.C.

: N.C. Compatible : Windows, iOS, Android

: Windows, iOS, Android Télécharger

Pour que tous les utilisateurs puissent profiter de cette nouveauté, il faudra attendre la mise à jour de novembre 2020 de Windows 10. De plus, on ne sait pas actuellement si cette possibilité sera offerte par la suite aux possesseurs d’autres marques de téléphone. Pour rappel, le mirroring Android depuis l'application Votre Téléphone existe déjà depuis plusieurs mois, mais restait réservé aux utilisateurs d'un smartphone Samsung. On imagine tout de même que le Surface Duo pourra en profiter, du moins espérons-le !