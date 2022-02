Le Surface Laptop Studio, remplaçant du Surface Book, arrive enfin chez nous !

Présenté en septembre dernier par Microsoft, le Surface Laptop Studio arrive enfin chez nous. Son tarif débute à 1699€ et grimpe jusqu’à 3199€ pour la version la plus puissante. Il est disponible en précommande dès aujourd’hui pour une livraison le 22 février.

Le Surface Laptop Studio est un PC portable tactile que l’on pourrait qualifier d’un « ovni ». Digne remplaçant du Surface Book 3, il n’a strictement rien à voir avec ce dernier puisque Microsoft l’a doté d’un châssis totalement nouveau. Il n’embarque plus un écran détachable mais un nouveau système de charnière afin de faire pivoter l’écran pour transformer ce PC puissant en une sorte de tablette dotée d’un écran de 14,4 pouces. Je vous renvoie vers cet article pour découvrir l’appareil en détails.

Affiché en précommande à partir de 1699€

Quoiqu’il en soit, ce Surface Laptop Studio sous Windows 11 s’adresse toujours au même public : les créateurs, développeurs ou graphistes dotés qui doivent probablement faire des frais vu le prix important du joujou. Voici les différentes configurations disponibles :

Intel Core i5-11300H / 16 Go de RAM / 256 Go de SSD / Intel Iris Xe Graphics : 1699 €

Intel Core i5-11300H / 16 Go de RAM / 512 Go de SSD / Intel Iris Xe Graphics : 1899 €

Intel Core i7-11370H / 16 Go de RAM / 512 Go de SSD / Nvidia GeForce RTX 3050 Ti : 2199 €

Intel Core i7-11370H / 32 Go RAM / 1 To SSD / Nvidia GeForce RTX 3050 Ti : 2799 €

Intel Core i7-11370H / 32 Go RAM / 2 To SSD / Nvidia GeForce RTX 3050 Ti : 3199 €

Comme je vous l’expliquais, l’appareil est affiché en précommande sur Amazon et sur le Microsoft Store et sera livré à compter du 22 février prochain. L’appareil existe également dans une autre déclinaison destinée au monde de l’entreprise. Il est cette fois-ci muni de Windows 11 Pro et d’une carte graphique RTX A2000 à la place de la RTX 3050 Ti. Il faut pour cela se rendre sur Microsoft for Business pour le commander.