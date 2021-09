Les apps et jeux Android ne seront pas prises en charge sur Xbox

MAJ 06/09 : Microsoft a confirmé à Windows Central que le support des applications Android sur Xbox n'était pas prévu. Plus d'infos à lire ici.

Windows 11 arrive à grands pas sur PC avec de nombreuses améliorations au programme, sauf la prise en charge des applications Android. En effet, bien qu’annoncée en juin dernier, Microsoft a annoncé que la sortie de cette fonctionnalité aurait finalement lieu en 2022. Sera-t-elle réservée aux PC ? Pas si sûr puisque la Xbox pourrait également être supportée.

Le bien connu WalkingCat sur Twitter a repéré une nouvelle page sur le Microsoft Store qui présente l’application « Windows Subsystem for Android ». Si vous avez installé Windows 11, vous pouvez même la télécharger en vous rendant ici. Cependant, n’espérez pas pouvoir jouer à Clash of Clans en un simple clic après avoir installé cette application ; un simple écran vide s’affichera à son lancement.

Nom : Windows Subsystem for Android

: Windows Subsystem for Android Taille : 340.13 Ko

: 340.13 Ko Prix : gratuit

: gratuit Télécharger

Si vous parcourez les spécifications requises pour installer cette application dans la fiche de présentation, vous remarquerez ceci : disposer de Windows 11 version 22000 ou supérieure OU de la Xbox One, d’un processeur ARM64 ou x64 et de 8 Go de RAM minimum. Il semble assez étonnant de voir que la Xbox soit mentionnée puisque Microsoft n’a absolument dévoilé aucun plan pour apporter les applications et jeux Android sur sa console.

Est-ce au programme ou est-ce une simple erreur ? Difficile à dire au moment où j’écris ces lignes et je suis certain que nous en apprendrons plus dans les semaines qui viennent. Rappelons que l’installation des applications et jeux Android sur Windows sera possible grâce à un partenariat entre Microsoft et Amazon qui mettra à disposition sa boutique Android « Amazon Appstore ». Je vous renvoie vers cet article pour plus d’informations sur cette fonctionnalité.