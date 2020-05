Surface Duo : Microsoft optimise Android pour une utilisation au stylet

Microsoft, absent dans le monde du mobile depuis 2016, parviendra-t-il à revenir en force avec son Surface Duo sous Android ? Rien n’est moins sûr, mais la firme semble vouloir optimiser tous les aspects de son smartphone pliable à double écran, dont l'utilisation au stylet.

Le Surface Duo de Microsoft devrait être commercialisé d’ici cet automne (voire peut-être avant). Ce smartphone sous Android n’a rien de classique puisqu’il est pliable et doté de deux écrans bien distincts. En faisant ce choix, Microsoft pourrait rendre son smartphone meilleur marché que des appareils à écran unique comme le Samsung Galaxy Fold dont l’écran pliable et d’autres composants pèsent lourd dans la facture finale. C’est également pour cette raison que Microsoft pourrait opter pour un processeur puissant, mais pas encore compatible nativement avec la 5G comme on vous en parlait la semaine dernière dans notre article sur les caractéristiques techniques supposées du Surface Duo.

Microsoft optimise son stylet Surface pour Android

Microsoft optimise donc son appareil, et pas uniquement sur le plan matériel. L’appareil sous Android intègrera également Microsoft Launcher qui sera d’ailleurs amélioré pour une utilisation sur deux écrans. La firme travaille également sur d’autres aspects d’Android, et notamment la prise en charge du stylet.

Comme on peut le voir sur ces captures d’écran issus de l’émulateur Android du Surface Duo, de nouvelles options ont été ajoutées concernant le stylet Surface. Elles permettent par exemple de configurer une action lors d’un clic, un double clic, ou une pression longue sur le bouton du Surface Pen. Ainsi, lorsque vous pressez deux fois le bouton situé en haut du stylet, vous pouvez par exemple faire en sorte de lancer directement une application comme Outlook ou Edge.

D’après Windows Latest qui a découvert ces changements, Microsoft aurait également travaillé sur d’autres optimisations liées à l’utilisation de son stylet sur Android comme une prise en charge de nombreux niveaux de pression. La firme aurait également fait en sorte de réduire la latence de l’utilisation du Surface Pen sur le Surface Duo, notamment lorsque plusieurs périphériques Bluetooth sont connectés, afin d’offrir une expérience plus fluide et plus naturelle. Microsoft parviendra-t-il à rendre l’expérience de son stylet aussi convaincante sur Android que sur Windows 10 avec des appareils tels que la Surface Pro ? Affaire à suivre…