Surface Duo : Snapdragon 855, 6 Go de RAM et appareil photo de 11 MP ?

Le Surface Duo a été présenté en octobre dernier par Microsoft. On connait déjà beaucoup de choses à son sujet : il s’agit d’un smartphone à double écran sous Android qui sera disponible en principe à l’automne 2020 (voire peut-être cet été si l’on en croit certaines rumeurs). Oui, mais ses caractéristiques techniques restent encore totalement inconnues à ce jour. Voilà que les choses se précisent grâce à Windows Central.

Zac Bowden a en effet partagé dans un article publié sur le blog américain les caractéristiques potentielles du Surface Duo. Selon le journaliste, le smartphone embarquerait 2 écrans AMOLED de 5,6 pouces, d’une résolution de 1800x1350 pixels pour une densité de pixels de 401 PPP. La partie droite de l’appareil embarquerait un appareil photo de 11 mégapixels qui semble d’ailleurs être le seul prévu sur le smartphone. Celui-ci posséderait une ouverture de f/2.0, de quoi faire des photos assez lumineuses.

Dans les entrailles de l’appareil, l’on trouverait un processeur Qualcomm Snapdragon 855. Cela confirmerait de précédentes rumeurs au sujet de l’absence de 5G puisque cette technologie cellulaire n’est uniquement possible qu’à partir du Snapdragon 865. En ce qui concerne la mémoire, l’appareil serait doté de 6 Go de RAM et pourrait stocker 64 ou 256 Go de données puisqu’il serait proposé en deux versions. Pour le reste des spécifications, l’appareil intégrerait une batterie de 3460 mAh, un port USB-C permettant la charge rapide, un capteur d’empreinte digitale, serait compatible avec le Surface Pen et embarquerait Android 10 comme système d’exploitation.

La fiche technique supposée du Surface Duo

Voici un petit récapitulatif des caractéristiques supposées du Surface Duo. Inutile de vous dire que ces informations sont à prendre avec des pincettes jusqu’à leur officialisation par Microsoft. Zac Bowden ne mentionne pas également de prix pour l’instant mais beaucoup pensent déjà à un tarif assez élevé, probablement proche des 1000€, au vu des caractéristiques techniques et du format peu commun de cet appareil. Alors, ce Surface Duo, vous adhérez ou pas avec de telles spécifications ?