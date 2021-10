Surface Duo : Microsoft Launcher ne sera plus mis à jour via Google Play Store

Microsoft Launcher est mis à jour sur le Google Play Store au même titre que n'importe quelle application ou lanceur alternatif pour Android. Cependant, cela ne sera plus le cas à l'avenir pour les Surface Duo.

Cela fait déjà des années que Microsoft Launcher a débarqué sur Android. Pour ma part, je l’utilise car j’aime ses possibilités de personnalisation et le fait qu’il intègre de nombreux services de la firme que j’utilise au quotidien. Microsoft Launcher est intégré de base sur deux téléphones, Surface Duo 1 & 2, les smartphones pliables sous Android conçus par Microsoft. En plus des fonctionnalités classiques, il inclut des contrôles supplémentaires propres aux smartphones à deux écrans.

Comme l’a remarqué Windows Central, Microsoft Launcher n’apparaît plus dans la boutique applicative de Google sur les Surface Duo. De plus, en ouvrant directement la page de téléchargement, un message indique que « cette application n’est plus compatible avec votre appareil ». Certains pouvaient penser à une erreur de configuration de Microsoft, mais il n’en est rien : Microsoft a bien retiré Microsoft Launcher du Google Play Store pour les Surface Duo.

Un changement pour la bonne cause ?

Rassurez-vous, le lanceur alternatif reste toujours disponible pour les utilisateurs d’un smartphone classique. Sur les Surface Duo, le lanceur applicatif sera également toujours installé, mais il ne sera plus mis à jour de la même façon. Microsoft Launcher devrait en effet évoluer au même rythme que les mises à jour firmware des deux téléphones. Windows Central a questionné Microsoft au sujet de ce changement mais la firme s’est montrée avare en explications. A l’heure où j’écris ces lignes, la firme a simplement expliqué vouloir « explorer davantage d’options de personnalisation pour ses téléphones pliables ».

Si Microsoft a opéré ce changement, c’est probablement pour avoir un meilleur contrôle du déploiement de son lanceur applicatif sur le Surface Duo et pour éviter qu’une mise à jour malencontreuse casse les deux appareils. On peut aussi imaginer que des fonctionnalités de plus bas niveau sont nécessaires pour améliorer l’expérience d’utilisation sur les appareils pliables. Le Surface Duo 2 ne semble d’ailleurs pas vraiment améliorer ce point ce qui lui vaut de nombreuses critiques à en lire les premiers tests.