Surface Duo 2 : des rendus nous montrent ce à quoi il devrait ressembler

La prochaine génération de Surface Duo semble se dessiner peu à peu. Après la fuite fin juillet de deux photos volées du Surface Duo 2, place désormais à des rendus amateurs en haute définition qui nous donnent encore plus de détails sur l’appareil !

Si l’on en croit les récentes fuites et rumeurs, le Surface Duo 2 devrait être prochainement officialisé. Beaucoup tablent vers octobre, mois au cours duquel Microsoft pourrait tenir un événement pour dévoiler son nouvel appareil pliable sous Android. Après la récente fuite d’images du Surface Duo 2, un designer au nom de Jonas Deahnert (via Windows United) a souhaité créer plusieurs visuels afin de nous donner un meilleur aperçu de ce que pourrait être ce futur appareil. Il ne s’agit donc pas de rendus officiels, mais d’une représentation assez réaliste de ce à quoi il pourrait ressembler. Voyez plutôt !

Comme on peut le voir sur ces rendus, le changement le plus important d’un point de vue esthétique devrait concerner le module photo qui serait doté de trois capteurs à l’arrière + un flash. En effet, l’un des principaux reproches que l’on pouvait faire au Surface Duo de première génération était justement sa partie photo (vous pouvez lire ici mon test du Surface Duo). Avec le Surface Duo 2, Microsoft devrait intégrer de bien meilleurs capteurs qui seraient cette fois-ci proéminents. Le seul inconvénient de ce changement s’il se vérifie est que l’appareil ne pourra plus être entièrement fermé.

Au niveau des autres changements repris sur ces rendus du Surface Duo 2, on peut remarquer plusieurs choses : des bordures supérieures et inférieures réduites autour des écrans, des coins arrondis autour des écrans, un port USB-C repositionné puisqu’il se trouve désormais au milieu et à droite de l’appareil, l’absence de flash à côté de la caméra frontale, l’absence de lecteur d’empreinte digitale puisque celui-ci devrait être intégré au bouton d’allumage et bien entendu un nouveau coloris. Pour rappel, un coloris noir devrait également être proposé en plus du traditionnel gris. Pour rappel, Microsoft devrait également revoir les caractéristiques techniques de l’appareil en intégrant un processeur de dernière génération ainsi que la 5G et une puce NFC.

Alors, que pensez-vous de ces rendus non officiels ? Le Surface Duo 2 a plus de chance de percer que la première génération selon vous ?