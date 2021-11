Surface Laptop 4 : jusqu’à 30% de réduction pour le PC portable de Microsoft

Après les Surface Pro 7 et Surface Go 2, c’est un autre appareil beaucoup plus récent qui enregistre aujourd’hui de belles réductions à l’approche du Black Friday. Le Surface Laptop 4, dernier haut de gamme de la famille des PC portables « classiques » de Microsoft, voit son prix chuter de plus de 30% dans certaines configurations.

Le Surface Laptop 4 est un PC portable tactile proposé dans un format des plus classiques. Disponible en version 13,5 pouces et 15 pouces et avec processeur AMD ou Intel, j’avais eu l’occasion de le tester en mai dernier. L’appareil, proposé dans un châssis noir mat ou platine, m’avait agréablement surpris pour son excellente autonomie, ses performances et sa qualité de finition. Cet appareil voit aujourd’hui son prix chuter drastiquement à l’approche du Black Friday.

Dans sa version d’entrée de gamme (AMD Ryzen 5, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage SSD) et couplée à un écran de 13.5 pouces, l’appareil profite d’une légère réduction, passant de 949€ à 854€ sur le Microsoft Store .

. Dans une configuration très bien équipée et suffisante pour la majorité des besoins (Intel Core i5, 8 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD), toujours avec un écran de 13,5 pouces, le Surface Laptop 4 passe de 1449€ à 1179€ sur Amazon, soit une réduction de pratiquement 20%.

Cependant, si vous cherchez une excellente offre pour craquer pour ce PC portable, celle qui va suivre pourrait bien vous faire réfléchir : le Surface Laptop 4 en version 15 pouces dans une configuration des plus performantes (Intel Core i7, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD) passe de 1949€ à seulement 1350€, soit une réduction de 30% à découvrir sur le Microsoft Store . Pensez à bien cliquer sur le coloris noir pour voir cette offre.

Je ne sais pas pour vous, mais je trouve assez étonnant que de telles réductions soient déjà proposées pour un appareil si récent. Le Surface Laptop 4 est en effet disponible depuis la fin du mois d’avril. Notez qu’il est, de base, équipé de Windows 10, mais vous pouvez sans problème le mettre à jour gratuitement vers Windows 11.