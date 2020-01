Les Surface Duo 2 et Neo 2 seront-ils dotés d’un écran pliable ?

D’ici la fin de cette année, Microsoft sortira les Surface Duo et Neo. Ces deux appareils respectivement sous Android et Windows 10X seront équipés de deux écrans distincts. Ce n’est pas pour autant que la firme ne réfléchit pas à un dispositif avec écran flexible dans le futur…

Lors de sa conférence en octobre dernier, Microsoft a dévoilé les Surface Neo et Duo. Alors que le premier embarque un tout nouveau système d’exploitation nommé Windows 10X, le second est basé sur Android. D’un point de vue extérieur, ces deux appareils sont très similaires même s’ils sont de tailles différentes. En effet, ils disposent tout deux de deux écrans distincts bien qu’il s’agisse de dispositifs pliables. Microsoft a, semble-t-il, préféré opter pour cette solution afin d’éviter de rencontrer les mêmes soucis que Samsung avec l’écran flexible de son Galaxy Fold.

Un nouveau brevet déposé le 6 mai 2019 a été découvert hier et nous permet de découvrir un appareil Surface pliable. Une fois ouvert, il laisse apparaître un seul écran flexible contrairement aux deux appareils dont je vous parlais plus haut, et dont la sortie est prévue pour 2020. Microsoft détaille dans le brevet un système de charnière développé afin de ne pas altérer l’écran au niveau de la pliure :

« Lors de la rotation des première et seconde parties, l'ensemble des charnière peut modifier la longueur effective du dispositif qui se trouve sous l'affichage flexible pour réduire les contraintes exercées sur l'affichage flexible. Cet aspect peut être résolu avec un câble qui relie la première partie à l'ensemble charnière. La longueur du chemin de câble peut changer pendant la rotation, »

Encore une fois, rien ne dit que Microsoft transformera ce concept en produit fini. Cependant, si les contraintes liées aux écrans flexibles sont résolues et s’il y a de la demande pour ce type de produit, je suis convaincu qu’un appareil Surface doté de ce type d’écran verra le jour dans les prochaines années, et pourquoi pas les Surface Duo 2 et Neo 2 ?