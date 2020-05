Surface Laptop 3 : la réparation est gratuite si votre écran est fissuré

Une fissure est apparue sur l’écran de votre Surface Laptop 3 ? Ce n’est pas votre faute puisqu’il s’agit d’un défaut de conception. Vous pouvez dès à présent contacter Microsoft pour obtenir une réparation gratuite de votre PC.

En février dernier, plusieurs utilisateurs se sont plaints d’un grave problème avec leur Surface Laptop 3. En effet, certains d’entre eux ont retrouvé une fissure sur leur écran alors qu’ils n’avaient effectué aucune mauvaise manipulation avec leur appareil. La fissure est apparue toute seule, sans même que le PC portable ne soit en cours d’utilisation.

On pensait tout d’abord que cette fissure était due à l’absence d’un joint entre le verre et le métal, mais Microsoft a mené l’enquête, et le responsable a finalement été trouvé. Voici ce qu’a indiqué la firme :

Nous avons enquêté sur les allégations de fissuration de l'écran sur le Surface Laptop 3 et avons déterminé que, dans un très faible pourcentage de cas, une particule étrangère dure peut provoquer une fracture capillaire dans le verre qui peut sembler apparaître de manière inattendue ou sans cause visible.

On se demande comment le coupable a pu pénétrer dans l’appareil, et Microsoft ne l’a pas expliqué dans son rapport. Cependant, si vous êtes impacté, rassurez-vous : le SAV prendra tout en charge. Il suffit pour cela de contacter la firme en vous rendant ici pour bénéficier d’une réparation gratuite… ou d’un remplacement de votre appareil.

D’après ce que j’ai pu lire sur différents forums, l’appareil est complètement remplacé et non pas réparé. Si vous êtes impacté et devez renvoyer votre Laptop 3, n’oubliez donc pas de sauvegarder toutes vos données avant de le retourner. Notez que si Microsoft vous avait fait payer cette réparation d’écran dans le passé, vous pouvez demander un remboursement intégral, à savoir un montant de près de 600€, tout de même…