Surface Laptop 3 / Laptop Go : nouvelle mise à jour disponible !

Après la mise à jour des Surface Book 3, Laptop 3 et Pro X la semaine dernière, deux autres appareils de la gamme de PC de Microsoft reçoivent aujourd’hui un nouveau firmware. Il s’agit des Surface Laptop 3 et Surface Laptop 3.



Si vous possédez le Surface Laptop 3 ou le Surface Laptop Go, Microsoft vient de déployer une nouvelle mise à jour pour ces deux appareils. Disponible pour la version 1909 ou ultérieure de Windows 10, ces mises à jour résolvent des failles critiques et contribuent à améliorer la stabilité du PC. Pour le Surface Laptop Go, le nouveau firmware permet également d’améliorer la fiabilité des connexions sans fil Bluetooth et Wifi. Voici le journal de modifications complet partagé par Microsoft au sujet de ces mises à jour.

Surface Laptop 3

Nom de l'historique des mises à jour Windows Nom du gestionnaire de périphériques Version et mise à jour Intel - Réseau - 22.40.0.7 Intel(MD) Wi-Fi 6 AX201 160 MHz 22.40.0.7 Améliore la fiabilité de la connexion WiFi. Intel Corporation - Bluetooth - 22.40.0.2 Intel(R) sans fil Bluetooth® 22.40.0.2 Améliore la fiabilité de la connexion BT. Intel - Composant logiciel - 1.62.321.1 Client Intel(R) iCLS 1.62.321.1 Résout les vulnérabilités de sécurité critiques et améliore la stabilité du système. Intel - Système - 2102.100.0.1044 Interface du moteur de gestion Intel(R) 2102.100.0.1044 Résout les vulnérabilités de sécurité critiques et améliore la stabilité du système. Surface - Micrologiciel - 13.0.1763.5 Surface ME 13.0.1763.5 Résout les vulnérabilités de sécurité critiques et améliore la stabilité du système. Surface - Micrologiciel - 0.42.0.0 Surface RETIMER 0.42.0.0 Résout les vulnérabilités de sécurité critiques et améliore la stabilité du système. Surface - Extension - 3.208.137.0 Processeur de stylet tactile de surface 3.208.137.0 Résout la vérification des bogues lors de l'utilisation de OneNote dans l'application Teams. Surface - Micrologiciel - 9.106.140.0 Surface UEFI 9.106.140.0 Résout les vulnérabilités de sécurité critiques et améliore la stabilité du système.

Surface Laptop Go