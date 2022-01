Surface Duo : la mise à jour vers Android 11 est toujours bien prévue !

Vous avez acheté le Surface Duo et attendez encore et toujours la mise à jour vers Android 11 afin de solutionner les bugs omniprésents ? Voilà enfin des informations sur sa date de sortie !

Le Surface Duo est disponible dans sa première itération depuis l’automne 2020. Malheureusement, cet appareil pliable si original souffre de plusieurs bugs d’interface que j’abordais notamment dans mon test. La cause principale semble être liée à ses deux écrans qui nécessitent l’utilisation de contrôleurs particuliers non inclus dans Android 10. Microsoft a bien créé une surcouche afin de prendre en charge au mieux les deux écrans du téléphone… mais de nombreux bugs entachent encore l’expérience utilisateur.

Une mise à jour retardée... par la certification Google !

Au cours de l’année dernière, Microsoft avait promis de mettre à jour son téléphone pliable de première génération vers Android 11. Cependant, la firme n’a pas su tenir les délais puisque cette mise à jour, attendue pour la fin 2021 d’après la déclaration officielle, n’est toujours pas disponible. Microsoft est aujourd’hui sorti du silence et a expliqué le principal problème : la certification Google. Voici le communiqué officiel :

« Nous finalisons la validation et la certification pour Android 11. Nous avions initialement prévu de déployer Android 11 en tant que mise à jour pour Surface Duo en décembre, mais nous avions besoin de quelques semaines supplémentaires pour garantir une excellente expérience aux clients Surface Duo. Nous prévoyons de commencer le déploiement d'Android 11 dans les prochaines semaines, en commençant par les appareils déverrouillés. »

Microsoft préfère donc jouer la prudence et ne dévoile pas encore de date de sortie. Cependant, d’après les informations glanées par Windows Central, il semble que la mise à jour est terminée et devrait commencer à être déployée dans les semaines qui viennent, d’abord sur les téléphones nus. Nous n’en savons en revanche pas plus sur les nouveautés que le nouveau système mobile va apporter au Surface Duo de première génération.

Le Surface Duo 2 bientôt sous Android 12L ?

Si vous êtes l’heureux propriétaire du Surface Duo 2, le site américain explique également que d’après ses sources, le téléphone sera mis à jour vers Android 12L. L’appareil sorti cet automne avec Android 11 sauterait donc Android 12 pour passer directement à la dernière version du système d’exploitation mobile de Google. La volonté de Microsoft serait visiblement de l’apporter le plus vite possible… Espérons que cela soit plus rapide que pour le Surface Duo de première génération.