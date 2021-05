Test du Surface Laptop 4 : que vaut le nouveau PC portable de Microsoft ?

Microsoft m’a fait parvenir pour un mois de test le tout nouveau Surface Laptop 4 équipé de Windows 10. Le PC portable arrive dans sa quatrième génération, toujours en version 13.5 et 15 pouces et avec, au choix un processeur Intel ou AMD. Mais qu’apporte-t-il de plus face au Surface Laptop 3 ? A qui est-il destiné ? Est-il performant ? Faisons le tour !

Un design sobre et élégant

Alors que j’avais testé le Surface Laptop 3 en finition platine, c’est cette fois-ci un Surface Laptop 4 en finition noir mat qui m’a été expédié. Une fois la boîte ouverte, je ne peux qu’apprécier son design. Sobre et élégant, fin et équilibré, voici quelques qualificatifs qui me viennent à l’esprit quand je retire le PC de sa boîte… Oui, le Surface Laptop 4 est élégant et on ne peut peut-être que lui reprocher une chose d'un point de vue esthétique : il est exactement pareil que l’appareil de précédente génération. La seule petite différence se trouve dans le nom de la palette de couleur puisque la finition « bleu cobalt » disparait au profil du « bleu glacier ».

Le Surface Laptop 4 est donc disponible en quatre coloris : bleu glacier, sable, platine et noir mat et il est est également proposé en deux versions : 13,5 pouces ou 15 pouces. Pour ma part, c’est la plus grande des deux que j’ai entre les mains et elle est, à mon sens, plus confortable pour une utilisation prolongée bien qu’elle soit forcément plus encombrante à transporter. Quoique… ce n’est pas forcément un handicap vu la finesse du châssis et sa légèreté. A vous de juger !

En ouvrant l’appareil, on ne peut qu’apprécier sa fluidité grâce à une charnière robuste mais parfaitement équilibrée. Le clavier est grand tout comme le trackpad et est vraiment très confortable à utiliser grâce à un espacement des touches très bien étudié.

Attention : selon le coloris et la diagonale de l’écran, Microsoft impose une finition partie clavier qui peut être soit métallique, soit dotée d’un revêtement en Alcantara (tout comme le Type Cover de la Surface Pro 7). Cela peut paraître mineur, mais la finition Alcantara offre une sensation beaucoup plus chaude et douce que le revêtement en métal qui, bien que très élégant, est bien plus froid au toucher. Le métal laisse également apparaître beaucoup plus les traces de doigts mais offre l’avantage d’être plus facile à nettoyer si vous mangez au-dessus de votre ordinateur par exemple (petit cochon ^_^). Si l’appareil vous intéresse, vérifiez donc bien ce point pour ne pas être déçu au moment de la livraison.



Le châssis ultrafin de l’appareil offre un inconvénient majeur : le manque de ports. C’est quelque chose que je mentionne pratiquement pour chaque appareil Surface que je teste mais Microsoft ne semble pas considérer ce point comme un défaut, privilégiant probablement la sobriété et la connectivité sans fil avec certains accessoires tels qu’une souris.

Sur le Surface Laptop 4, on y trouve donc quatre ports au total. Sur la tranche gauche, vous trouverez deux ports USB (1 USB-C et un USB-A) ainsi qu’une prise jack pour y connecter un casque filaire. A droite se trouve le port « Surface Connect » qui permet de brancher un câble magnétique afin de charger l’appareil sans risquer de l’envoyer à terre si vous trébuchez dans le câble. Enfin, l’appareil est bien entendu doté des dernières normes de connectivité sans fil comme le Wi-Fi 6 (802.11ax) et le Bluetooth 5.0.

Un écran très confortable

Que vous optiez pour la version 13,5 pouces ou la version 15 pouces, l’écran PixelSense de ce Surface Laptop 4 est tout simplement excellent. Le contraste et les couleurs sont splendides et sa bonne luminosité ne sera pas un frein lorsque vous utiliserez l’appareil à l’extérieur. Sa résolution élevée vous permettra également de profiter d’un excellent confort d’utilisation sans distinguer le moindre pixel. La résolution est de 2256 x 1504 pixels pour l'écran de 13,5 pouces et de 2496 x 1664 pixels pour celui de 15 pouces. Dans les deux cas, il offre une densité de pixels similaire de 201 PPP. L’écran est également tactile (multitouch à 10 points) comme tous les appareils de la gamme Surface actuelle, ce qui permet de s’en servir comme s’il s’agissait d’une tablette ou d’utiliser un stylet adapté selon ses besoins.



Tout comme les autres appareils de la gamme Surface sous Windows 10, l’écran de ce Surface Laptop 4 offre un ratio 3:2. C’est en quelques sortes la marque de fabrique de Microsoft puisque la majorité des constructeurs utilisent le format 4:3, 16:9 voire 16:10. Si la firme a fait ce choix, c’est pour mieux coller au format « papier » comme les livres ou les magazines, et permettre aux utilisateurs de profiter d’une plus grande zone lecture sur un site Web ou d’écriture sur un document Word par exemple grâce à un plus grand espace vertical. Seuls inconvénients peut-être : des bandes noires plus présentes en haut et en bas de l’écran lorsque vous regardez un film et les reflets puisque cet écran est brillant et non mat.



Puisque je vous parle de la partie écran, plusieurs capteurs sont situés au-dessus de celui-ci. La caméra, notamment qui offre une résolution HD avec focale de 2.0 et qui a été améliorée pour mieux supporter les conditions de basse luminosité. On trouve également un capteur de luminosité ambiante pour ajuster automatiquement la luminosité de l’écran en fonction de l’environnement extérieur. Enfin, une caméra Windows Hello permet de déverrouiller l’appareil en un tour de main grâce à la reconnaissance faciale. Je vous l’assure, une fois qu’on y a goûté, c’est comme l’allumage des phares automatiques sur une voiture : on ne peut plus s’en passer ! Je ne peux pas terminer cette review de la partie écran sans parler de son exceptionnelle finesse.

Un large choix de configurations

Alors qu’avec la troisième génération, Microsoft imposait un processeur Intel pour la version 13,5 pouces et AMD Ryzen pour la version 15 pouces (sauf pour les professionnels), la firme a revu ses plans avec le Surface Laptop 4. En effet, Le choix est désormais beaucoup plus libre puisque les deux familles de processeurs sont accessibles peu importe la diagonale d’écran que vous choisirez. Pour Intel, il s’agit désormais d’un processeur Intel Core de 11ème génération. Pour AMD, il s’agit de la série Ryzen 4000. Voici, pour commencer, toutes les configurations proposées ainsi que les prix recommandés :

Surface Laptop 4 avec écran de 13,5 pouces

AMD Ryzen 5 4680U, 8 Go de RAM, 256 Go de SSD : 1129 euros

AMD Ryzen 5 4680U, 16 Go de RAM, 256 Go de SSD : 1349 euros

Intel Core i5-1135G7, 8 Go de RAM, 512 Go SSD : 1449 euros

Intel Core i5-1135G7, 16 Go de RAM, 512 Go SSD : 1649 euros

Intel Core i7-1185G7, 16 Go de RAM, 512 Go SSD : 1849 euros

Intel Core i7-1185G7, 32 Go de RAM, 1 To SSD : 2549 euros

Surface Laptop 4 en 15 pouces

AMD Ryzen 7 4980U, 8 Go de RAM, 256 Go de SSD : 1449 euros

AMD Ryzen 7 4980U, 8 Go de RAM, 512 Go SSD : 1649 euros

AMD Ryzen 7 4980U, 16 Go de RAM, 512 Go SSD : 1849 euros

Intel Core i7-1185G7, 16 Go de RAM, 512 Go SSD : 1 949 euros

Intel Core i7-1185G7, 32 Go de RAM, 1 To SSD : 2699 euros

J’ai pour ma part reçu la version avec processeur AMD Ryzen 7 4980U couplée à 16Go de RAM et un SSD de 512 Go. Si j’avais acheté le Surface Laptop 4 pour moi, j’aurais probablement choisi en version 13.5 pouces (pour pouvoir l’emporter partout plus facilement), doté d’un Intel Core i5 et de 512 Go de stockage. Cette configuration est amplement suffisante pour mes besoins (rédaction, développement Web, infographie, bureautique et divertissement…).

Pourquoi aurais-je choisi un processeur AMD et pas Intel ? C’est une très bonne question et je dirais qu’il s’agit probablement d’une question d’habitude puisque l’appareil que j’ai reçu (avec cpu AMD) n’a jamais montré un seul signe de faiblesse. Il est resté parfaitement fluide peu importe les scénarios d’utilisation que je lui ai imposés : des dizaines d’onglets Edge ouverts avec l’application Spotify qui tourne, de la retouche photo et de la bureautique via Word et Excel.

J’ai pour habitude d’exécuter le petit outil de Benchmark intégré à CPU-Z pour comparer les performances avec d’autres appareils Surface sous Windows 10 que j’ai reçu en test auparavant. Voici la note que le logiciel a attribué au Surface Laptop 4 (AMD Ryzen 7) en mode performance et sur batterie : 537,3 en Single Thread et 5390,7 en Multi-Thread. C’est un score relativement élevé par rapport au Surface Laptop 3 (AMD Ryzen 5) que j’avais testé l’an dernier, surtout en Multi-Thread mais c’est assez logique puisqu’il s’agit d’une nouvelle génération de processeur, et surtout d’une gamme différente.

J’ai également passé le Surface Laptop 4 avec le logiciel UserBenchmark. L’appareil obtient une note de 81,9% pour la partie processeur et 20,3% pour la partie graphique. Sans surprise, il s’agit d'un appareil performant mais pas du tout d’un appareil destiné aux jeux vidéo ou à la conception 3D. Cependant, il permettra tout de même de faire tourner quelques jeux légers comme j’en parlais dans cet article.

Une excellente autonomie

Sur le papier l’autonomie de ce Surface Laptop 4 a considérablement progressé par rapport à la précédente génération puisque Microsoft l’estime de 16,5 à 19h selon les configurations :

Surface Laptop 4 13,5 pouces avec processeur AMD : jusqu’à 19 heures d’autonomie

Surface Laptop 4 15 pouces avec processeur AMD : jusqu’à 17,5 heures d’autonomie

Surface Laptop 4 13,5 pouces avec processeur Intel : jusqu’à 17 heures d’autonomie

Surface Laptop 4 15 pouces avec processeur Intel : jusqu’à 16,5 heures d’autonomie

Vous connaissez la chanson : la théorie ne vaut pas la pratique. Cependant, j’ai été très agréablement surpris de constater que celle-ci tenait entre 11 et 13h selon mon utilisation. Pour le Surface Laptop 3, j'estimais l'autonomie plutôt autour de 9h, ce qui fait une belle progression. Pourtant, la capacité de la batterie reste identique par rapport au modèle précédent (47Wh). La nouvelle génération de processeur serait donc la clé de cette meilleure endurance. Un bon point !

Bien entendu, difficile de vous détailler mon utilisation heure par heure et vous aurez probablement des résultats différents si vous avec acheté l’appareil, mais comme je vous le disais un peu plus haut dans le test, j’ai surtout utilisé le Surface Laptop 4 pour naviguer sur le Web, effectuer des montages photo, des tâches bureautiques ou encore regarder des films. Puisque je vous parle d’audio et de vidéo, Microsoft a également intégré la technologie Dolby Atmos avec cette quatrième génération de Surface Laptop. Simple argument marketing ou pas, difficile de vous dire mais quoiqu’il en soit la qualité audio est relativement bonne et est d’ailleurs meilleure que celle d’une Surface Pro 7.



Surface Laptop 4 : à qui est-il destiné ?

Si vous êtes un utilisateur familier de Windows 10, vous ne serez pas du tout perdu en optant pour le Surface Laptop 4. D’ailleurs, il embarque comme système d’exploitation Windows 10 dans sa version la plus classique (édition Famille) sauf si vous passez par la section professionnelle du Microsoft Store pour acheter ce produit. Aussi, pas de mode S activé par défaut contrairement au Surface Laptop Go qui lui, s’adresse plutôt aux étudiants.

Alors, à qui je pourrais le conseiller finalement ? Pour moi, le Surface Laptop 4 vise surtout ces publics au vu de ses caractéristiques, de son prix et de sa finition haut de gamme :



Des journalistes ou rédacteurs freelance qui souhaitent travailler de n’importe où sur un ordinateur portable parfaitement adapté pour une écriture prolongée grâce, notamment à un excellent clavier. Comme je le disais plus haut, le clavier en Alcantara offre une sensation encore plus agréable. La version 15 pouces est probablement plus adaptée pour de longues heures de travail.

qui souhaitent travailler de n’importe où sur un ordinateur portable parfaitement adapté pour une écriture prolongée grâce, notamment à un excellent clavier. Comme je le disais plus haut, le clavier en Alcantara offre une sensation encore plus agréable. La version 15 pouces est probablement plus adaptée pour de longues heures de travail. Des travailleurs salariés ou indépendants qui souhaitent profiter d’un appareil fin et très bien fini, peut-être adeptes du MacBook de par son design, mais qui préfèrent utiliser Windows 10 et non le système d'Apple. Les performances des différents processeurs, le ratio 3:2 et l’excellente qualité de l’écran en font un appareil parfaitement adapté pour travailler de manière confortable.

Prix et disponibilité

Le Surface Laptop 4 est disponible chez nous depuis le 27 avril 2021. Son tarif oscille entre 1129€ et 2699€ selon la configuration choisie. Vous le trouverez chez de nombreux revendeurs comme Amazon ou directement sur le Microsoft Store. Si vous l’avez acheté, n’hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires !

Sur le Microsoft Store :

Sur Amazon :