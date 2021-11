Grosses promos pour les Surface Pro 7 et Surface Go 2 pour le Black Friday !

Vendredi prochain, c’est le Black Friday, mais de nombreux revendeurs ont déjà commencé à lâcher leurs offres bien à l’avance. C’est le cas de Microsoft qui propose dès aujourd’hui de larges promos sur plusieurs appareils de sa gamme de PC. Au menu du jour : des promos pour les Surface Pro 7 et Surface Go 2.

Surface Pro 7

La Surface Pro 8 est disponible depuis peu alors Microsoft liquide les stocks de son appareil de précédente génération. Rassurez-vous, la Surface Pro 7 reste un appareil très performant qui pourra satisfaire pratiquement tous vos besoins informatiques (sauf si votre futur appareil est destiné au gaming ou à des usages très spécifiques comme la 3D). Il s’agit d’un PC tactile deux-en-un avec un écran de 12,5 pouces. J’en profite pour vous inviter à lire mon test de la Surface Pro 7 pour savoir s’il s’agit d’un appareil fait pour vous.

La Surface Pro 7 profite en ce moment de larges réductions. La version d’entrée de gamme débute ainsi à 719€ mais je vous conseille plutôt d’opter pour la version dotée d’un Core i5 / 8 Go de RAM et 128 Go voire 256 Go de stockage respectivement affichées à 799€ à la place de 1049€ et 999€ au lieu de 1349€. Je vous renvoie sur le Microsoft Store pour découvrir toutes les configurations. Attention, les stocks sont limités et certaines configurations sont déjà en rupture. N’oubliez pas d’ajouter le Type Cover qui est un accessoire indispensable pour profiter pleinement de cette tablette.

Surface Go 2

Si vous cherchez un PC tactile deux-en-un de plus petite taille (10.5 pouces), la Surface Go 2 peut également être un excellent choix… à condition de ne pas la prendre dans sa version d’entrée de gamme. J’en ai parlé dans le test de la nouvelle Surface Go 3 : je ne vois pratiquement aucun avantage à choisir la nouvelle génération vu le peu d’arguments qu’elle apporte par rapport à l’ancienne. La Surface Go 2 reste donc un excellent choix pour peu que vous ne vous en teniez pas à la version de base.

Durant “cette Black Friday week”, le prix de la Surface Go 2 débute à 420€ sans Type Cover pour la version d'entrée de gamme. Cependant, cette configuration risque bien de ne pas vous satisfaire vu le processeur Intel Pentium Gold trop limité en performances. Microsoft a créé sur sa boutique officielle un pack Surface Go 2 avec Intel Core m3 et clavier Type Cover dont le prix débute à 655€ au lieu de 819€. Une version avec puce 4G est également proposée pour 90€ de plus. Cette configuration, peut-être un peu moins démocratique, vous permettra de profiter pleinement de l'appareil.