Windows 10, la version 22H2 est bien prévue pour cet automne

Vous n’êtes probablement pas sans savoir que la version 22H2 a commencé à être déployée la semaine dernière sur Windows 11. Si vous utilisez encore l’ancien système d’exploitation, vous pourrez également télécharger une nouvelle version, mais un peu plus tard ! Explications.

La version 22H2 de Windows 11 apporte un beau lot de nouvelles fonctionnalités que nous avons pris la peine de vous récapituler dans cet article. Pour Windows 10 en revanche, aucune information n’avait filtré quant au déploiement d’une nouvelle version. Microsoft nous avait bien dit que son système continuerait de bénéficier des mises à jour de fonctionnalités jusqu’à fin 2025 mais certains commençaient à en douter au vu du peu d’annonces concernant le déploiement de la version 22H2 sur l’ancien système. Microsoft a désormais confirmé que la version 22H2 arriverait également pour Windows 10.

Une mise à jour visiblement très maigre en fonctionnalités

Comme l’a brièvement indiqué la firme sur le blog Windows, le déploiement de la version 22H2 pour Windows 10 commencera dès le mois prochain. Malheureusement, aucune information sur le contenu de cette mise à jour n’a encore été publiée et on pense fortement qu’il s’agira exclusivement de correctifs. En effet, les dernières mises à jour pour les Insiders Windows 10 n’ont apporté aucune nouvelle fonctionnalité donc il est illusoire de croire que la version finale en contiendra.

Si vous êtes encore cloîtré sur Windows 10 en raison d’un matériel non pris en charge, il faudra donc vous en faire une raison : le système n’évoluera probablement plus en termes de nouvelles fonctionnalités. Microsoft est désormais à 100% tourné vers Windows 11. J'en profite pour rappeler qu'il est possible de migrer vers Windows 11, même avec un PC non compatible, au risque de ne plus recevoir de mises à jour par la suite. Je vous renvoie vers cet article pour plus d'infos à ce sujet.