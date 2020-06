Les mises à jour facultatives, de retour dès juillet sur Windows 10

Avec la crise du COVID-19, Microsoft avait décidé de mettre temporairement en suspend le déploiement des mises à jour facultatives sur Windows 10. A compter du mois prochain, la situation reviendra à la normale.... mais avec quelques changements.

Chaque second mardi du mois, Microsoft publie une mise à jour de sécurité pour Windows 10, ce qui lui vaut le nom de « Patch Tuesday », appelé également « version B » en interne. Il ne s’agit pas pour autant des seules mises à jour cumulatives publiées par Microsoft au cours du mois. En effet, des mises à jour optionnelles s’intercalent régulièrement au cours du mois. Généralement, elles ont lieu le troisième et quatrième mardi du mois, ce qui leur vaut le nom de « version C ou D ».

Un retour à la normale en juillet avec quelques changements

Avec la crise du COVID-19, Microsoft avait annoncé en mars dernier suspendre le déploiement de ces mises à jour optionnelles. La firme vient aujourd’hui d’annoncer sur un blog technique leur reprise à compter du mois de juillet avec plusieurs changements :