Surface Pro 8 : une nouvelle mise à jour est disponible

Après le Surface Laptop 3 au début du mois, c’est désormais au tour de la Surface Pro 8 de recevoir un nouveau firmware. Il corrige différents problèmes notamment concernant le scintillement d’écran et Windows Hello.

Si vous êtes l’heureux propriétaire d’une Surface Pro 8, vous pouvez dès à présent télécharger une nouvelle mise à jour. Celle-ci résout différents problèmes de performances et de stabilité avec la caméra, améliore la stabilité de Windows Hello et résout un problème de scintillement d’écran. Le firmware est disponible tant sur les appareils exécutant Windows 10, version 20H2 ou supérieure, que sur Windows 11. Voici le changelog officiel partagé par Microsoft au sujet de cette mise à jour.