Surface Book et Surface Pro : de nouvelles mises à jour sont disponibles

Après les mises à jour récentes du Surface Book 3, des Surface Laptop et de la Surface Go, Microsoft poursuit le déploiement de nouveaux firmwares pour ses propres appareils. Sont concernés aujourd’hui : les Surface Book 1 & 2 et les Surface Pro 5 & 6.

Microsoft a publié de nouvelles mises à jour de type firmware pour plusieurs de ses appareils de la gamme Surface. Ces mises à jour apportent un chargement plus intelligent pour la Surface Pro 5 et 6 avec, en prime, une amélioration de la sortie de veille sur cette dernière. Pour les Surface Book 1 & 2, de nouveaux drivers graphiques permettent d’améliorer la stabilité du système et sa sécurité. Voici le changelog complet publié par Microsoft.

Surface Book 1

Nom de l'historique Windows Update Nom du gestionnaire de périphériques Version et mise à jour NVIDIA - Affichage - 27.21.14.5167 GPU NVIDIA GeForce - Cartes graphiques 27.21.14.5167 Répond aux mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système.

Surface Book 2

Nom de l'historique Windows Update Nom du gestionnaire de périphériques Version et mise à jour NVIDIA - Affichage - 27.21.14.5167 NVIDIA GeForce GTX 1050 - Cartes graphiques

NVIDIA GeForce GTX 1060 - Cartes graphiques 27.21.14.5167 Répond aux mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système.

Surface Pro 5

Nom de l'historique Windows Update Nom du gestionnaire de périphériques Version et mise à jour Surface - Micrologiciel - 239.3275.257.0 Agrégateur de système de surface - Firmware 239.3275.257.0 * Améliore la fiabilité de la charge intelligente de la batterie.

Surface Pro 6

Nom de l'historique Windows Update Nom du gestionnaire de périphériques Version et mise à jour Surface - Micrologiciel - 235.3261.768.0 Surface UEFI - Micrologiciel 235.3261.768.0 Améliore la stabilité de l'appareil pendant la mise en veille prolongée. Surface - Micrologiciel - 241.304.139.0 Agrégateur de système de surface - Firmware 241.304.139.0 * Améliore la fiabilité de la charge intelligente de la batterie.

Pour installer ces mises à jour, rendez-vous dans les Paramètres de votre PC / Mise à jour et sécurité et cliquez sur le bouton de recherche de mise à jour. Ces mises à jour sont uniquement disponibles sur les PC équipés de la version 1903 ou supérieure.