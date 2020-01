Surface Neo : un clavier combinant les avantages du mécanique et du tactile ?

Un clavier tactile, c'est pratique puisqu'il peut se transformer en clavier émojis ou numérique en une pression... mais un clavier mécanique, c'est beaucoup plus productif. Imaginez la combinaison des deux. C'est ce à quoi réfléchit Microsoft pour le Surface Neo.

Lors de son événement du 2 octobre, Microsoft a révélé le Surface Neo sous Windows 10 X. Cet appareil pliable à double écran de la taille d’une tablette a un seul but selon la firme : vous rendre plus productif. Il sera ainsi doté d’un clavier physique, probablement optionnel, qu’il suffira de coller magnétiquement à l’appareil quand vous en avez besoin. Une fois en place, il recouvrira les deux-tiers de l’écran inférieur et vous permettra de saisir plus rapidement du texte qu’avec un clavier tactile.

Un brevet découvert récemment donne plus de détails sur la façon dont Microsoft pourrait intégrer ce clavier sur le Surface Neo. On apprend ainsi qu’il pourrait combiner transparence et affichage dynamique. En clair, le clavier transparent laisserait apparaître des boutons qui pourraient s’adapter selon votre mode d’utilisation (clavier standard AZERTY, clavier à chiffres et caractères spéciaux, clavier avec émojis,…).

« Un clavier mécanique à utiliser sur un écran tactile se compose d'un seul bouton à ressort et d'un réseau de conducteurs électriques. Ce bouton comprend une partie extérieure tournée vers l'utilisateur et une partie intérieure électriquement conductrice tournée vers l'écran, la partie intérieure étant configurée pour s'approcher de l'écran tactile lorsque le bouton est enfoncé. Le réseau de conducteurs électriques est configuré pour acheminer un signal conducteur vers la partie intérieure du bouton, le signal conducteur étant reçu à un emplacement sur l'écran tactile juste en dessous du bouton pendant que le bouton est enfoncé. »

Si ce système est retenu, il combinerait ainsi l’avantage d’un clavier tactile (dont le contenu peut varier) et d’un clavier mécanique (sensation lorsque l’on presse la touche). Il ne reste plus qu’à voir si cette idée sera retenue par Microsoft pour la sortie du Surface Neo, ou si elle restera à l’état de concept. La firme explique également dans le brevet que ce type de clavier peut être utilisé tant sur un « ordinateur potable » qu’un smartphone à double écran. La firme réfléchirait-elle à un accessoire similaire pour le Surface Duo ? Rendez-vous dans quelques mois pour en savoir plus…