Surface, Windows et Xbox : TOP 10 des annonces de Microsoft en 2019

2019 est bientôt dernière nous, alors quoi de mieux que de (re)découvrir les temps forts de cette année au travers d’une petite rétrospective ! J’ai donc eu envie de partager avec vous les 10 actualités qui m'ont marqué cette année, particulièrement riche en annonces, autour de Microsoft et ses produits : Surface, Windows et Xbox.

Après quelques années sombres suite à l’échec de Windows Phone, Microsoft est bien décidé à revenir sur le devant de la scène avec ses nouveaux produits. 2019 a été marquée par un grand nombre d’annonces matérielles et par la sortie de la Surface Pro 7, la Surface Pro X et le Surface Laptop 3. 2020 promet également d’être riche en sorties avec l’arrivée des Surface Duo, Surface Neo ou encore la Xbox Series X dont nous connaissons déjà beaucoup de choses. Faisons le tour de toutes ces annonces qui ont marqué cette année, et parlons également des mises à jour de Windows 10 déployées cette année ainsi que des actualités importantes dans le monde Xbox.

1. Surface Duo : le smartphone pliable sous Android

La plus grande surprise de cette année a été, pour moi, le Surface Duo. A travers celui-ci, Microsoft annonce son grand retour dans le monde de la téléphonie puisqu’il s’agit d’un smartphone pliable à deux écrans.... sous Android. Microsoft a en effet estimé n’avoir d’autre choix que de le proposer sur ce système d’exploitation pour que les utilisateurs puissent retrouver toutes leurs applications mobiles. Son interface ressemblera davantage à Windows 10X dont je vous parle ci-dessous. Je vous renvoie vers cet article pour découvrir tout ce que l’on sait actuellement sur le Surface Duo.

2. Surface Neo : la tablette pliable sous Windows 10X

La seconde annonce majeure de cette année n’est autre que le Surface Neo. Cet appareil totalement inattendu a également été présenté lors de la conférence d’octobre mais ne sera commercialisé qu’à la fin de l’année 2020. Il s’agit d’une tablette à double écran qui embarquera Windows 10X, un tout nouveau système d’exploitation développé par Microsoft. Vous pouvez en apprendre plus sur celui-ci en vous rendant sur cette page.

3. Surface Pro 7 : toujours un coup de cœur !

Dans la continuité de la gamme Surface Pro, Microsoft a présenté en octobre 2019 sa nouvelle Surface Pro 7. Son look est presque identique à celui des générations précédentes, mais ses performances ont été dopées grâce à la dixième génération de processeurs Intel. Bien plus qu’une simple tablette, il s’agit d’un véritable PC qui permet d’accomplir de nombreuses tâches même lourdes. Même si elle n'innove pas vraiment par rapport aux générations précédentes, la Surface Pro, reste, pour moi, un coup de coeur grâce à sa grande modularité et son usage hybride. Vous pouvez retrouver mon test complet dans cet article.

4. Surface Pro X : la première Surface dotée d’une puce ARM

Une autre Surface Pro a vu le jour cette année, et il s'agit de la Surface Pro X. Il s’agit de la première tablette de Microsoft sous Windows 10 dotée d’un processeur ARM. Avec ses airs de Surface Pro 7, sa finesse, et son grand écran presque sans bordures, elle paraît encore plus moderne. Malheureusement, la Surface Pro X semble un peu trop en avance sur son temps puisque de nombreux logiciels ne sont pas optimisés pour son processeur. Je vous ai d’ailleurs expliqué ici pourquoi elle est tant différente d’un PC classique.

5. Surface Laptop 3 : le MacBook version Microsoft

Le Surface Laptop 3 est la troisième génération de PC portable Surface et pour la première fois, Microsoft le propose avec un écran de 13 ou 15 pouces, au choix. La version 15 pouces est dotée d’un processeur AMD Ryzen par défaut, mais il reste possible de la commander avec un processeur Intel. Microsoft a écouté les critiques puisque son nouveau PC portable se veut en partie démontable. Il est ainsi beaucoup plus facile de remplacer son SSD qu’autrefois. Vous pouvez retrouver tous les articles sur le Surface Laptop 3 en cliquant ici.

6. Windows 10 : sortie des versions 1903 et 1909

Au cours de cette année, Microsoft a publié deux mises à jour de fonctionnalité pour Windows 10. La version 1903 est disponible depuis le mois de mai et elle apporte son lot de nouveautés au système d’exploitation. La version 1909 est disponible depuis novembre, mais elle n’est pas majeure puisque Microsoft décidé de modifier son calendrier de publication des mises à jour de Windows 10 pour s’aligner avec celui d’Azure. Elle n’apporte donc pas beaucoup de nouveautés mais je vous les ai tout de même listées ici.

La prochaine mise à jour qui sera distribuée durant le premier semestre 2020 est déjà en cours de finalisation pour les Insiders. On connait déjà son numéro de version puisqu’il s’agira de la version 2004 et elle contiendra un grand nombre de nouveautés : réinstallation depuis le Cloud, améliorations du Bluetooth, WS2, etc. Vous retrouverez toutes ses nouveautés dans cet article.

7. La Xbox Series X est annoncée pour 2020

On n’attendait pas d’annonce cette année, et pourtant ! Microsoft a encore une fois créé la surprise en dévoilant le design, ainsi que de nombreux détails sur sa prochaine génération de consoles : la Xbox Series X sera la plus puissante des consoles jamais produites par Microsoft et elle sera commercialisée vers la fin 2020. Son gros avantage : elle sera entièrement compatible avec les jeux et les accessoires de la Xbox One actuelle. Apprenez-en plus sur la console next-gen de Microsoft en cliquant ici.

8. EdgeHTML abandonné au profit de Chromium

C’en est bientôt fini du navigateur Edge. Microsoft a en effet décidé de mettre à la poubelle son navigateur actuel pour en sortir un nouveau basé sur Chromium : Microsoft Edge . Vous l’aurez compris, son nom ne change pas et son moteur de rendu basé sur de l’Open Source permettra à la firme de le faire évoluer plus rapidement. Le nouvel Edge sera déployé automatiquement par le biais de Windows Update le 15 janvier auprès de tous les utilisateurs de Windows 10 (version 1803 ou supérieure). Son interface restera très semblable au navigateur précédent.

9. Fin du support de Windows 10 Mobile

Windows 10 Mobile, le système d’exploitation mobile de Microsoft qui a animé ce site durant de nombreuses années tirera prochainement sa révérence. La fin de son support devait avoir lieu en décembre 2019, mais une ultime mise à jour semble se profiler pour le mois de janvier 2020. Si vous utilisez encore un Windows Phone, et vous demandez s’il est temps de switcher vers Android, j’ai répondu à cette question dans cet article.

10. Le projet Xcloud bientôt finalisé

Microsoft a officiellement lancé son Project xCloud en test pour le grand public au cours de l’année 2019, et il sera officiellement disponible en Europe dès 2020. On peut le comparer au Netflix du jeu vidéo, puisque son objectif sera d’offrir la possibilité à n’importe qui de jouer à n’importe quoi n’importe où et n’importe quand. Vous pouvez en apprendre davantage en cliquant ici.

Voilà qui clôture cette petite rétrospective. Inutile de vous dire que l'actualité 2019 ne se résume pas à ces 10 actualités mais ce sont celles, pour moi, qui ont le plus marqué cette année. Et vous, qu'avez-vous retenu cette année dans le monde de Microsoft ?