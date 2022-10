Surface Studio 2+ : le PC All-in-one de Microsoft est remis à neuf

Le Surface Studio 2+ est le dernier PC à être officialisé par Microsoft lors de son événement spécial Surface. Alors, qu’apporte-t-il par rapport à la précédente génération qui commençait à dater sérieusement ? Faisons le tour de l’appareil.

Après le Surface Laptop 5 et la Surface Pro 9, c’est au tour du Surface Studio 2+ d’être présenté aujourd’hui. Le PC all-in-one de Microsoft n’avait plus été revu depuis 2018 et c’est désormais chose faite. Comme les deux autres appareils, aucun changement majeur n’est à découvrir d’un point de vue esthétique. Cependant, les composants ont été remis à jour. On trouve donc dans le Surface Studio 2+ dans une configuration unique :

un écran tactile de 28 pouces (4500 x 3000 pixels) toujours au format 3:2

un processeur Intel Core i7-11370H, ce qui est étonnant vu que la 13ème génération commence à débarquer.

32 Go de mémoire RAM

un GPU Nvidia RTX 3060

un SSD de 1 To pour le stockage

Pour découvrir en détails les caractéristiques de l'appareil, je vous renvoie directement sur le site de Microsoft en cliquant ici . Notez que l'appareil sera disponible dès le 1 novembre prochain pour un prix de 5589€. Oui, l'appareil n'est clairement pas destiné à toutes les bourses !