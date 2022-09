Surface Go 3 : nouveau firmware pour la petite tablette de Microsoft

Si vous êtes l’heureux possesseur de la Surface Go 3, une mise à jour vous attend ce matin sur Windows Update. En effet, Microsoft a déployé le firmware de septembre sur sa tablette d’entrée de gamme et la liste des modifications reprise sur le site officiel est assez mince. La seule information partagée par Microsoft est que « cette mise à jour permet la prise en charge de la nouvelle configuration système ». Voici le changelog officiel :

Microsoft a commencé à déployer une nouvelle mise à jour pour sa tablette d’entrée de gamme, la Surface Go 3. Contrairement au firmware destiné aux Surface Book 3 et Surface Laptop 3, celui-ci inclut peu de changements. Faisons le tour.

Surface Go 3

Dotée d'un écran de 10.5 pouces, la Surface Go 3 est la tablette la moins chère de la gamme Surface de Microsoft. Elle embarque, selon les configurations, un processeur Intel Pentium Gold ou Intel Core i3, de 64 à 128 Go de stockage et de 4 à 8 Go de RAM. Son clavier Type Cover est un accessoire indispensable pour protéger son écran et transformer cette petite tablette en véritable PC portab...