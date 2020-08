Unboxing du Surface Duo : les premières vidéos laissent une bonne impression

Microsoft ne lancera son Surface Duo que le 10 septembre aux Etats-Unis. Cependant, quelques chanceux ont déjà eu la chance de pouvoir le tester. C’est notamment le cas de Daniel Rubino, Brad Sams et Mary Jo Foley, journalistes bien connus dans la sphère Microsoft. En attendant la publication de leur test, voici les premières impressions ainsi que l’unboxing du Surface Duo.

Quelques blogueurs et journalistes américains ont déjà entre leur main le Surface Duo. En parcourant la toile ce matin, aucun test complet n’est encore disponible et pour cause : motus et bouche cousue, Microsoft trouve qu’il est encore trop tôt pour partager certaines informations. Jérémy Kaplan de DigitalTrends expliquait notamment qu'il ne peut pas encore se prononcer sur la couche logicielle et l’expérience d’utilisation de l'appareil.

Une expérience d'utilisation qui doit être apprivoisée ?

Il est vrai que ce Surface Duo est très particulier : cet appareil pliable sous Android est doté de deux écrans. Inutile de vous dire que ce format implique une nouvelle façon d’utiliser l’appareil. L’expérience est donc nouvelle et il faut bien prendre le temps de l'apprivoiser et de voir si elle change réellement la donne en matière de productivité, comme tente de nous en persuader Microsoft.

Vous l’aurez compris, ces chanceux, triés sur le volet, devront prendre le temps de bien tester l’appareil avant de dévoiler leur verdict. Dans le colis expédié par Microsoft, ils ont non seulement reçu le Surface Duo, mais également les Surface Earbuds. Bien entendu, le grand public ne recevra pas ce bundle spécial réservé aux influenceurs, avec, en prime, un petit mot signé par Panos Panay. Voici donc les premières vidéos du déballage de l’appareil réalisées par Windows Central et Thurrott. Les premières impressions semblent bonnes et la minceur de l’appareil semble faire l’unanimité.