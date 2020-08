Surface Duo : tout ce qu'il faut savoir sur le nouveau smartphone de Microsoft

Microsoft a officiellement annoncé le lancement de son Surface Duo sous Android à compter du 10 septembre prochain. L’appareil ne sera dans un premier temps lancé qu’aux Etats-Unis ; la firme partagera davantage d’informations sur les autres marchés à une date ultérieure. Voici tout ce qu'il faut savoir sur l'appareil de Microsoft en attendant une possible sortie plus tard en Europe.



Un smartphone à double écran sous Android

Le Surface Duo est un appareil complètement inhabituel puisqu’il est pliable et doté de deux écrans. Il ne tourne pas sous Windows 10, mais sous Android. Il est donc possible d’y installer n’importe quelle application présente sur le Google Play Store. Certains d’entre elles, et notamment les applications Office, bénéficieront d’un affichage optimisé.

Le Surface Duo embarque également la surcouche Microsoft Launcher qui a été spécialement conçu pour un affichage optimisé pour ce type de dispositif. Je vous renvoie vers cet article qui explique assez bien les différents comportements de l’appareil côté interface.



Le Surface Duo sera disponible dans deux versions

Annoncé à partir de 1399$, le Surface Duo n’est pas ce que l’on peut appeler un smartphone bon marché. Sa particularité ? Il est pliable tout comme le Samsung Galaxy Fold mais il intègre deux écrans distincts et non un seul écran pliable au niveau de la charnière contrairement à ce dernier. C’est probablement pour cette caractéristique ainsi que l'absence de 5G que le Surface Duo reste plus abordable que le téléphone de Samsung, lancé à un prix avoisinant les 2000$. La seconde génération du Fold arrive d’ailleurs prochainement.

Si le prix du Surface Duo reste tout de même très élevé, c’est pour sa conception particulière et non pas uniquement car il s’inscrit dans le segment haut de gamme. L’appareil sera d’ailleurs disponible en deux versions, l’une avec 128 Go de stockage affichée à 1399$, et l’autre avec 256 Go de stockage à 1499$. Le reste des caractéristiques est à découvrir plus bas dans l'article.



Une sortie réservée aux Etats-Unis en septembre

Comme je vous l’indiquais, sa sortie n’est pour l’instant prévue qu’aux Etats-Unis à compter du 10 septembre, mais Microsoft n’exclut pas d’autres marchés. La firme a expliqué dans un communiqué :

« Dans un premier temps, Surface Duo sera disponible aux États-Unis. Nous partagerons plus d'informations sur l'expansion du marché à une date ultérieure »

L’appareil était d’ailleurs déjà apparu chez des organismes de certification au Canada et au Japon. En ce qui concerne l’Europe, rien pour l’instant, mais j’ai contacté Microsoft pour tenter d’obtenir quelques informations supplémentaires sur le lancement en Belgique et en France.

Le contenu de la boîte du Surface Duo

Avant d'en venir aux informations techniques, voici tous les éléments qui feront partie de la boîte du Surface Duo : l'appareil, un adaptateur secteur, un câble USB-C et un étui de protection pour protéger les bords de son écran. Le stylet, quant à lui, sera bien supporté, mais non intégré dans le contenu de la boîte.

Les caractéristiques techniques du Surface Duo

Place désormais à la fiche technique complète de l'appareil dont on connaissait pratiquement toutes les informations. Le Surface Duo embarque deux écrans AMOLED de 5,6 pouces, d’une résolution de 1800 x 1350. Sur la partie droite du « smartphone », on retrouve un appareil photo de 11 MP doté d’une ouverture de f/2.0, ce qui, sur le papier, semble assez modeste face à la concurrence. Reste à voir ce que donneront les tests de celui-ci.

A l’intérieur, l’appareil est alimenté par un processeur Snapdragon 855 de Qualcomm. Côté mémoire, l’appareil compte 6 Go de mémoire vive et sera décliné en deux versions, l’une avec 128 Go de stockage, l’autre avec 256 Go de stockage. La batterie offre une capacité de 3577 mAh. Comme on s’en doutait, il n’embarque pas la technologie 5G. Voici la fiche technique complète :