La Surface Go 2 serait dotée d’un écran légèrement plus grand

Cela fait déjà près de deux ans que la Surface Go n’a pas été renouvelée. Moins populaire que la Surface Pro, elle n’est pourtant pas à écarter si l’on souhaite un appareil à emporter partout doté d’une bonne autonomie. Si l’on en croit de nouvelles rumeurs, la petite tablette pourrait bien être le prochain appareil à être renouvelé par Microsoft et elle pourrait embarquer un écran légèrement plus grand.

La sortie de la prochaine génération de Surface Go et Surface Book se profile à l’horizon. La semaine dernière, de sérieuses rumeurs sur le Surface Book 3 avaient vu le jour avec, notamment l’arrivée probable d’une déclinaison avec GPU Nvidia Quadro. De nombreuses caractéristiques de la Surface Go 2 avaient également fuité mais l’on avait jusqu’ici peu d’informations sur un quelconque changement esthétique de l’appareil. Cela se précise un peu grâce à de nouvelles rumeurs en provenance de Windows Central. Commençons tout d'abord par un résumé des spécifications techniques de la Surface Go 2 (à prendre avec des pincettes) :

Ecran : 10,5 pouces, 1920 × 1280 pixels, ration 3:2

Processeur : Intel Pentinum 4425Y / Intel Core m3-8100Y

Mémoire vive : 4GB / 8GB

Stockage SSD : 64GB / 128GB / 256GB

Connectivité sans fil : Wi-Fi 6 (802.11ax) / Bluetooth 5.0 / LTE (en option)

Des bords plus fins, comme sur la Surface Pro X ?

Même si l’on ne parle, à priori, pas de changements drastiques au niveau de l’esthétique de l’appareil, la Surface Go 2 pourrait bien reprendre l’idée de la Surface Pro X, à savoir une bordure d’écran beaucoup plus fine. Cela permettrait à l’appareil de profiter d’un écran légèrement plus grand sans pour autant devoir modifier la taille de son châssis. La petite tablette profiterait ainsi d’un écran d’une diagonale de 10,5 à 11 pouces. Un utilisateur sur Reddit s'est d'ailleurs amusé à réaliser un petit photomontage afin de comparer l'écran des deux générations d'appareil.

En ce qui concerne les autres caractéristiques de l’appareil, les changements devraient être mineurs par rapport à la première génération mis à part l’arrivée d’une version légèrement plus puissante alimentée par un processeur Intel Core m3. Aucun appareil avec processeur ARM ne semble à l'ordre du jour pour l'instant. Affaire à suivre...