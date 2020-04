Surface Duo : Panos Panay partage la première photo capturée avec cet appareil

Je vous parlais hier du succès potentiel du Surface Duo. Parlons aujourd’hui de son appareil photo auquel Microsoft souhaite accorder une haute importance. Panos Panay vient de publier la première photo capturée avec l’appareil pliable. Voilà de quoi vous donner une idée sur sa qualité… ou pas.

Le Surface Duo est attendu au tournant et pour plusieurs raisons : il embarque Android, il annonce le retour de Microsoft dans le mobile et il s’agit d’un appareil très spécial puisqu’il est doté de deux écrans et est pliable. L’une des caractéristiques également très attendue, c’est la qualité de son appareil photo. Panos Panay avait promis que celui embarqué par le Surface Duo serait « de classe mondiale ». Inutile de vous dire que les attentes sont fortes à ce niveau, d’autant plus qu’il s’agit pour beaucoup d’entre nous de l’un des principaux critères dans le choix d’un smartphone.

La première photo capturée avec le Surface Duo

Panos Panay commence le teasing puisqu’il a partagé sur son compte Instagram la première photo prise avec le Surface Duo. Elle montre son fils qui travaille avec sa Surface Pro devant la cheminée.

Je ne suis pas expert dans le domaine de la photo bien que je m’y intéresse, mais les couleurs me paraissent assez naturelles. Le bras gauche du jeune homme me parait être quelque peu surexposé, probablement à cause de la lumière naturelle provenant d’une fenêtre située sur le côté. A contrario, la délimitation entre la cheminée et la pierre naturelle dans le fond de l’image n’est pas suffisamment nette à mon goût.

Quoiqu'il en soit, je pense qu’il faut rester prudent avec ces critiques car on ne connait pas les conditions dans lesquelles cette photo a été capturée. De plus, l’image a été compressée par Instagram et a donc perdu en qualité. Si toutefois vous avez un regard expert dans le domaine de la photo, n’hésitez pas à partager dans les commentaires votre ressenti.

Une sortie dès cet été ?

Lors de sa conférence en octobre 2019, Microsoft a annoncé une sortie du Surface Duo pour l'automne 2020. Dernièrement, certaines rumeurs suggéraient une disponibilité potentielle dès cet été pour l'appareil pliable sous Android. Cependant, je pense qu'il faut rester prudent avec ces informations, d'autant plus au vu du contexte actuel.