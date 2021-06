Microsoft publie une vidéo de 11 minutes… pour teaser l'arrivée de Windows 11 ?

Décidément, Microsoft semble aimer le chiffre 11 en ce moment ! Pure coïncidence ou réelle évidence ? A l’approche de l’événement du 24 juin, nul doute que cela n’est pas anodin… Oui, Microsoft semble nous annoncer l’arrivée prochaine de Windows 11… A moins que la firme joue les trolls !?

Les signes ne trompent pas… Microsoft semble amoureux du chiffre 11 en ce moment. Après le reflet en forme de 11 sur une animation pour annoncer l’événement du 24 juin qui se tiendra à 11h (heure locale), voilà encore un nouveau teasing de la part de la firme : une vidéo ‘’relaxante’’ qui nous présente les sons de démarrage des différentes versions de Windows ralentis de 4000x.

« Vous avez du mal à vous détendre parce que vous êtes trop excité pour l'événement Microsoft du 24 juin ? Faites un voyage lent vers le bas de la mémoire avec les sons de démarrage de Windows 95, XP et 7 ralentis à une vitesse méditative réduite de 4 000 pour cent. », explique Microsoft en légende sur la vidéo publiée sur YouTube. Rien d’exceptionnel me diriez-vous ? Eh bien non, les utilisateurs avertis auront directement remarqué la durée de cette vidéo : elle fait très exactement 11 minutes.

Pour rappel, Microsoft dévoilera le 24 juin à 17h chez nous la prochaine génération de Windows. On pensait à première vue qu’il s’agirait d’une mise à jour d’interface de Windows 10 baptisée « Sun Valley ». Cependant, tout porte à croire que cette mise à jour sera Windows 11… A moins que tout ce cirque laisse présager le retour d’Internet Explorer 11 comme navigateur par défaut ? (Crédits Steveb) Je vous laisse encore une fois à vos pronostics dans les commentaires !