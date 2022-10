Nouvelles mises à jour pour les Insiders Windows 11

Si vous faites partie des Insiders Windows 11, de nouvelles mises à jour sont disponibles dès maintenant. Celles-ci sont distribuées dans les canaux Dev et Beta. Faisons le tour des changements qui sont assez minces cette semaine.

Build 25231 dans le canal Dev

La première mise à jour, distribuée dans le canal de développement, porte le numéro de build 25231. Elle comprend quelques modifications mineures, des correctifs ainsi que de nouveaux bugs connus. Voici le changelog publié par Microsoft au sujet de cette update. Vous trouverez les correctifs et bugs connus sur le blog Windows.

[Général]

La modification qui a commencé à être déployée avec la build 25179 dans le dictionnaire d'orthographe afin qu'il utilise désormais une liste de mots indépendante de la langue et se synchronise sur tous les appareils qui utilisent le même compte Windows est désormais disponible pour tous les initiés Windows dans le canal de développement. Les utilisateurs peuvent basculer cette fonctionnalité via Paramètres > Comptes > Sauvegarde Windows > Mémoriser mes préférences > Préférences de langue . Cela ne fonctionne actuellement qu'avec les comptes Microsoft aujourd'hui, le support AAD venant plus tard.

[Barre des tâches optimisée pour tablette]

La barre des tâches optimisée pour les tablettes qui a commencé à être déployée avec la Build 25197 est désormais disponible pour tous les Windows Insiders dans le Dev Channel, tout comme les améliorations de la barre d'état système qui ont commencé à être déployées avec la Build 25211 qui incluent le glisser-déposer.

[Saisir]

La fonctionnalité de suggestion de cloud Simplified Chinese IME qui a commencé à être déployée avec la Build 25217 est désormais disponible pour tous les Insiders du Dev Channel.

Build 22621.875 & 22623.875 dans le canal Beta

La seconde mise à jour est cette fois-ci distribuée dans le canal Beta et porte le numéro de build 22623.875 ou 22621.875. Pour rappel, celle terminant 22623 arrive avec les nouvelles fonctionnalités activées alors que l’autre non. Voici le journal de modifications officiel concernant les améliorations. Vous trouverez les correctifs et bugs connus sur le blog Windows.

Changements et améliorations dans la version 22623.875

[Barre des tâches optimisée pour tablette]

La barre des tâches optimisée pour les tablettes qui a commencé à être déployée avec la Build 22623.730 est désormais disponible pour tous les Windows Insiders dans le canal bêta. Les améliorations de la barre d'état système qui ont commencé à être déployées avec la version 22623.746 , notamment le glisser-déposer, sont toujours en cours de déploiement, de sorte que tous les initiés du canal bêta ne le verront pas tout de suite.

[Barre des tâches]