Windows 11 : ce PC ne répond pas actuellement à toutes les exigences du système

La sortie de Windows 11 n’est plus qu’une question de semaines. Pour une partie des utilisateurs, il sera possible d’installer le nouveau système d’exploitation en quelques clics alors que pour d’autres, la manipulation sera beaucoup plus compliquée. Microsoft a décidé d’expliquer aux Insiders si leur PC était éligible ou non, directement dans les Paramètres de Windows 10.

Microsoft teste actuellement un nouveau message directement dans les Paramètres de mise à jour de Windows 10. Si vous n’avez pas la chance d’avoir un PC suffisamment récent ou ne répondant pas aux exigences pour migrer vers Windows 11, voici le message que vous pourriez voir apparaître dans les Paramètres de Windows 10 / Mise à jour et sécurité : « Ce PC ne répond pas actuellement à toutes les exigences du système pour Windows 11 ». A contrario, si votre PC répond parfaitement aux exigences matérielles, il sera indiqué « Ce PC peut exécuter Windows 11 ». Il vous suffira ensuite d’installer le nouveau système une fois qu’il sera disponible comme s’il s’agissait d’une simple mise à jour de fonctionnalité, certes un peu plus longue à installer.

Bon, pas de chance pour moi, mon PC n’est pas éligible… Merci donc Microsoft d’enfoncer le couteau dans la plaie en me le rappelant à chaque fois qu’une mise à jour de Windows 10 est disponible ! Trêve de plaisanterie, ce message est pour l’instant réservé aux Insiders qui ont sélectionné le canal Release Preview. Les Insiders ayant opté pour les canaux Dev ou Beta peuvent déjà mettre à jour leur système vers Windows 11, même si leur PC ne répond pas aux recommandations matérielles. Comme je l’expliquais hier, il est possible que les mises à jour de sécurité ne soient plus proposées à termes aux PC non supportés ayant migré vers Windows 11, ce qui serait un comble ! Espérons que Microsoft ne franchira pas la ligne rouge !



Cet avertissement sera-t-il étendu à tous les utilisateurs une fois que Windows 11 sera disponible ? Aucune idée pour l’instant, mais si, comme moi, votre PC ne peut pas recevoir Windows 11 de manière officielle, il ne vous reste plus qu’à installer l’application PC Health Check pour en connaître les raisons : processeur d’ancienne génération, absence de puce TPM 2.0 ou encore Secure Boot désactivé sont quelques exemples bien connus. Il suffit de télécharger le petit outil directement depuis le site de Microsoft.