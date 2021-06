Voici le nouveau son de démarrage de Windows 11

Après la vidéo de Microsoft de 11 minutes qui montrait les sons des différentes versions de Windows au démarrage, voici celui de Windows 11 ! Oui : le nouveau système d'exploitation ne sera plus silencieux lors de l'allumage de votre PC !



Si vous avez commencé à utiliser Windows il y a fort fort longtemps, vous vous rappelez peut-être que le système d’exploitation jouait un son au démarrage. Depuis la sortie de Windows 8 en 2012, Microsoft a fait l’impasse sur celui-ci. Windows 10 sorti trois ans plus tard restait également silencieux lors du lancement du PC. Avec Windows 11 qui devrait être dévoilé par Microsoft le jeudi 24 juin, cela sera différent. En effet, comme l’ont partagé plusieurs utilisateurs ayant réussi à installer la build fuitée de Windows 11, le système joue bien un son au démarrage. Le voici :

this is the new Windows 11 startup sound pic.twitter.com/UQZNFBtAxa

— Tom Warren (@tomwarren) June 15, 2021

Si vous vous demandez pourquoi Microsoft a décidé de supprimer le son au démarrage de Windows 8 et de Windows 10, un ingénieur de Microsoft a récemment expliqué pour quelles raisons il a tué ce fameux son "doux et mélodieux". Je vous invite à découvrir cette vidéo pour connaître tous les détails mais en quelques mots, c’est à cause du « mobile first » prôné par le constructeur. Windows se voulant de plus en plus mobile à l’époque, le son pouvait déranger les gens dans l’espace public. Aujourd’hui, Harris (l’ingénieur de Microsoft), regrette avoir fait ce choix probablement au vu de la réorientation stratégique de Microsoft, et expliquait que son équipe envisageait de l’ajouter à nouveau. Cela semble chose faite avec Windows 11 !