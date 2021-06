Windows 11 : la nouvelle interface fuite à une semaine de la conférence

Plusieurs captures d’écran de ce que devrait être Windows 11 viennent de fuiter sur le site chinois Baidu. On peut y découvrir une nouvelle interface utilisateur avec des fenêtres aux bords arrondis, un menu Démarrer revisité semblable à celui présenté sur Windows 10X et bien d’autres nouveautés.

La conférence de Microsoft qui lèvera le voile sur « la prochaine génération de Windows » se tiendra le 24 juin prochain. A un peu plus d’une semaine de celle-ci, les premières fuites commencent à apparaître sur la toile. Aujourd’hui, des captures d’écran publiées sur le site chinois Baidu nous donnent un aperçu de ce à quoi devrait ressembler… Windows 11. Oui, comme en témoigne une capture d’écran des Paramètres, le nom du système d’exploitation serait bel et bien Windows 11.

Une interface héritée de Windows 10X

Microsoft semble emprunter une grande partie de l’interface développée en premier lieu pour Windows 10X, son système d’exploitation avorté un peu plus tôt cette année. On peut notamment y découvrir des icônes centrées sur la barre des tâches, un menu Démarrer dénué d’icônes dynamiques à la forme rectangulaire. Windows 11 semble aller à l’essentiel et afficher un design bien plus simplifié.



Bien entendu, je vous conseille de prendre ces informations avec des pincettes puisqu’elles ne sont pas officielles. Les paramètres sans coins arrondis diffèrent par exemple de l'interface que nous avions pu découvrir il y a quelques jours. Cependant, les captures d'écran pourraient être issues d'une ancienne version en développement de Windows 11 donc cette information peut rester crédible. De plus, on savait pertinemment bien que le travail effectué pour développer Windows 10X serait exploité dans la nouvelle génération de Windows. Cela me paraît donc évident de la retrouver en grande partie dans Windows 11 qui serait bel et bien le nom du futur système d’exploitation. Paul Thurrott, Zac Bowden ou encore Tom Waren ont également confirmé cette information. La preuve par l'image de l'écran d'installation d'une build ayant fuité aujourd'hui sur le Web.

J’imagine bien que d’autres leaks débarqueront avant l’annonce officielle, alors restés connectés sur MonWindows.com pour les découvrir !