Votre SSD est bientôt mort ? Windows 10 va vous avertir

Une nouvelle fonctionnalité de surveillance du SSD a été ajoutée récemment dans une préversion de Windows 10. Grâce à elle, vous serez notifié quand votre disque arrive en fin de vie.

Le SSD est probablement le meilleur investissement que l’on puisse réaliser dans un PC. Fini les temps de chargement interminable de Windows ou d’un logiciel lourd. Grâce à lui, votre PC, même datant de plusieurs années, est comme remis à neuf et devient tout à coup beaucoup plus rapide. Le revers de la médaille est que le SSD est réputé moins durable qu’un disque dur classique. Est-ce vrai ? Différentes études se contredisent, et quoiqu’il en soit, leur fiabilité n’a cessé de croître au cours de ces dernières années grâce, notamment, à la venue de nouveaux types de mémoire.

La surveillance active du SSD débarque pour les Insiders

Si vous vous inquiétez quant à la durée de vie de votre SSD, Microsoft a ajouté une surveillance active de leur état sur Windows 10. Grâce à elle, vous pourrez connaître à tout moment la durée de vie estimée de votre disque ou sa température. De plus, en cas de défaillance matérielle, vous serez averti avant la survenue d’une éventuelle panne qui pourrait entraîner la perte de vos données. J’en profite pour vous rappeler qu’une bonne stratégie de sauvegarde est primordiale pour éviter de mauvaises surprises.

Pour profiter de la surveillance active des SSD, il faut, pour l’instant, être Insider dans le Canal Dev. Cette nouvelle fonctionnalité a, en effet, débarqué dans la build 20226 de Windows 10. Elle sera probablement distribuée à un plus large public via la mise à jour 21H1 au début de l’année prochaine. Si vous êtes déjà Insider, vous pouvez retrouver cette nouveauté dans les Paramètres / Système / Stockage / Gérer les disques et les volumes puis cliquer sur Propriétés. Vous obtiendrez ainsi des détails supplémentaires sur l’état de santé de votre SSD.