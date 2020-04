Comment rejoindre le programme Insider de Windows 10 ?

Qu'est-ce que Windows Insider ? Pourquoi, et comment rejoindre le programme ? Quels sont les risques pour l’utilisateur ? Si vous vous êtes déjà posé l’une de ces questions, alors vous êtes au bon endroit ! Découvrez dans cet article tout ce qu’il y a à savoir sur le programme Insider de Windows 10.



Windows Insider, c'est quoi ?

Windows Insider est un programme de Microsoft qui offre la possibilité aux utilisateurs de Windows 10 de tester des versions préliminaires du système d’exploitation avant qu’elles ne soient dévoilées au grand public. Pour être éligible aux tests, il suffit de disposer d’une licence valide de Windows 10 et de souscrire au programme. Notez qu'il s’étend également à d’autres produits tels que la Xbox et Office.



Le programme Insider a été annoncé en septembre 2014, soit près d'un an avant la sortie de Windows 10. Ce dispositif permet à Microsoft d’améliorer de façon perpétuelle les fonctionnalités de son système d'exploitation. La firme peut ainsi répondre plus facilement aux attentes des utilisateurs et être au courant plus rapidement des bugs potentiels de son système. Pour recevoir des feedbacks, Microsoft se base sur deux mécanismes :

Les commentaires des Insiders envoyés via le Hub de Commentaires qui sont directement transmis aux ingénieurs pour une prise en compte si nécessaire ;

envoyés via le Hub de Commentaires qui sont directement transmis aux ingénieurs pour une prise en compte si nécessaire ; Les données de diagnostic envoyées automatiquement aux équipes de développement par les PC des Insiders afin de pouvoir déceler des problèmes potentiels.

Quels sont les risques ?

Comme pour tout test de logiciel en phase "alpha", "beta" ou dirons-nous Preview, devenir Windows Insider présente quelques risques pour les utilisateurs. Étant donné que les évaluations portent sur des versions préliminaires, il n’est pas rare de rencontrer des problèmes, mineurs ou majeurs, durant l’utilisation de certaines fonctionnalités. Une mise à jour peut, par exemple, occasionner des bugs au niveau de certains processus système. Dans le pire des cas, il peut y avoir un crash du système d’exploitation ; le fameux BSOD ou "Blue Screen Of Death".

Microsoft informe chaque Insider de l’existence de ces risques lors de son adhésion. Cependant, il y a différents niveaux de risques ; j'y reviens juste après ! Dans tous les cas, pensez toujours à effectuer régulièrement des sauvegardes de vos fichiers importants, que vous soyez Insider ou non, d'ailleurs ! :-)

Comment rejoindre le programme ?

Pour devenir un Insider de Windows 10, c'est très simple puisqu'il suffit de se rendre dans les paramètres de Mise à jour et sécurité de Windows puis accéder à l’option Programme Windows Insider en bas du menu de gauche. Cliquez sur Démarrer et suivez les instructions pour terminer la configuration.

Le programme comprend trois niveaux, sélectionnables au choix, selon les objectifs de chaque Insider. On distingue :

Le canal Rapide qui garantit l’accès le plus rapide aux nouvelles versions du système d’exploitation, avec un niveau de risque élevé. Les mises à jour sont donc fréquentes, et des bugs encore inconnus peuvent apparaître fréquemment ;

qui garantit l’accès le plus rapide aux nouvelles versions du système d’exploitation, avec un niveau de risque élevé. Les mises à jour sont donc fréquentes, et des bugs encore inconnus peuvent apparaître fréquemment ; Le canal Lent , adapté aux Insiders qui souhaitent recevoir des mises à jour préliminaires plus ou moins stables. Les mises à jour déployées dans ce canal ont donc d'abord été testées par les Insiders ayant sélectionné le canal Rapide ;

, adapté aux Insiders qui souhaitent recevoir des mises à jour préliminaires plus ou moins stables. Les mises à jour déployées dans ce canal ont donc d'abord été testées par les Insiders ayant sélectionné le canal Rapide ; Le canal Release Preview, adapté aux utilisateurs qui souhaitent accéder aux mises à jour et aux nouvelles fonctionnalités en avance sans prendre de risque. Les mises à jour sont donc peu nombreuses dans ce canal, et les nouvelles fonctionnalités débarquent tout au plus quelques semaines avant le déploiement pour le grand public.

Comment quitter le programme ?

Pour quitter le programme, il suffit de cliquer sur Arrêter de recevoir les builds Insider Preview dans les Paramètres de Windows Insider sur votre PC. Suivez ensuite les instructions supplémentaires qui s’affichent à l’écran pour terminer la manœuvre.

Vous pouvez également vous désinscrire pour ne plus recevoir d’emails concernant de nouveaux tests. Pour cela, connectez-vous sur cette page du site de Microsoft et cliquez sur le lien « Quitter le programme », affiché tout en bas de la page.



Et vous, êtes-vous Insider ?

Pour ma part, je suis forcément Insider Windows 10 depuis le début du programme, surtout pour pouvoir vous faire découvrir les nouveautés des versions futures de Windows 10. Par sécurité, j'ai sélectionné le Canal Lent sur mon PC de tous les jours pour éviter les bugs trop importants mais profiter de mises à jour régulières. Sur ma Surface par contre, je ne préfère pas prendre de risque et je reste cantonné à la version publique de Windows 10. Et vous ?