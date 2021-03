Surface Pro 7+ et Surface Pro 5 : une nouvelle mise à jour est dispo !

Microsoft a déployé une nouvelle mise à jour pour deux de ses appareils de la gamme Surface. Ce sont ainsi les Surface Pro 5 et Surface Pro 7+ qui reçoivent aujourd’hui de nouveaux pilotes grâce à une mise à jour de type firmware.

Si vous possédez la Surface Pro 5 ou la toute récente Surface Pro 7+ destinée au monde de l’entreprise, une mise à jour vous attend dès maintenant. Elle apporte un nouveau micrologiciel qui apporte plusieurs pilotes visant à améliorer la stabilité et la sécurité des deux appareils. De plus, selon celui qui est concerné, les performances graphiques et audio, la connexion au Bluetooth ainsi que la réponse tactile ont été améliorées. Voici le journal de modifications complet publié par Microsoft.

Surface Pro 7+

Nom de l'historique des mises à jour Windows Nom du gestionnaire de périphériques Version et mise à jour Intel Corporation - Affichage - 27.20.100.9030 Graphiques Intel (R) Iris (R) Xe 27.20.100.9030 Améliore les performances graphiques du système et la stabilité; résout la vérification des bogues du système. Intel Corporation - Extension - 27.20.100.9030 Extension graphique Intel (R) Iris (R) Xe 27.20.100.9030 Améliore l'intégration entre les services système. Intel Corporation - Système - 10.29.0.4842 Contrôleur audio Intel (R) Smart Sound Technology (Intel (R) SST) - Périphériques système 10.29.0.4842 Améliore les performances audio de l'appareil. Intel Corporation - Système - 10.29.0.4842 Intel (R) Smart Sound Technology (Intel (R) SST) OED - Périphériques système 10.29.0.4842 Améliore les performances audio de l'appareil. Intel Corporation - Médias - 10.29.0.4842 Technologie Intel® Smart Sound pour l'audio Bluetooth® - Contrôleurs audio, vidéo et de jeu 10.29.0.4842 Améliore les performances audio de l'appareil. Intel Corporation - Médias - 10.29.0.4842 Technologie Intel® Smart Sound pour audio USB - Contrôleurs audio, vidéo et de jeu 10.29.0.4842 Améliore les performances audio de l'appareil. Intel Corporation - HIDClass - 3.0.100.241 Périphérique Intel (R) Precise Touch - Périphériques d'interface utilisateur 3.0.100.241 Améliore la réponse tactile de l'appareil. Intel Corporation - Bluetooth - 22.20.1.1 Bluetooth sans fil Intel (R) - Bluetooth 22.20.1.1 Améliore la stabilité Bluetooth. Surface - Système - 30.39.139 Intégration de surface - Appareils système 30.39.139 Améliore l'intégration entre l'encrage système et le stylet. Surface - Micrologiciel - 15.0.1447.1 Surface ME - Micrologiciel 15.0.1447.1 Répond aux mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système. Surface - Micrologiciel - 10.101.139 Agrégateur de système de surface - Micrologiciel 10.101.139 Améliore les performances de la batterie, la stabilité du système et les rapports de télémétrie du système. Surface - Micrologiciel - 12.41.141 Surface UEFI - Micrologiciel 12.41.141 Améliore la stabilité du système et l'identification du port USB du système.

Surface Pro [5] (2017)