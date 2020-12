Windows 10, version 1903 : plus de mise à jour cumulative mensuelle dès 2021

Hier soir, Microsoft a publié le Patch Tuesday du mois de décembre. Cette mise à jour cumulative mensuelle est disponible sur les quatre dernières versions de Windows 10 à savoir la 20H2, 2004, 1909 et 1903. La version 1809 n’est quant à elle plus supportée depuis novembre. A compter du mois prochain, les PC qui utilisent encore la version 1903 de Windows 10 ne recevront également plus de mises à jour de sécurité. En effet, cette version n'est plus supportée par Microsoft dès aujourd'hui.



Si deux versions de Windows 10 sont « abandonnées » par Microsoft à seulement 1 mois d’intervalle, c’est simplement car la firme avait prolongé le cycle de vie de la version 1809 de plus de 6 mois afin de laisser le temps aux utilisateurs, et notamment aux entreprises, de migrer vers une version plus récente. En effet, le COVID-19 a provoqué de nombreux retards dans les processus de mises à niveau, et Microsoft a souhaité ne pas pénaliser ceux qui n’ont pas pu mettre à jour leurs différents postes de travail vu le contexte particulier que nous traversons.

Pour ce qui est de la version 1903, son cycle de vie était prévu pour se terminer en décembre 2020. Pour rappel, une mise à jour de fonctionnalité de Windows 10 est supportée durant 18 mois par Microsoft. Aucune extension de ce délai n'a été annoncé par la firme concernant le support de la version 1903 de Windows 10.

Utilisateur de la version 1903 ? Mettez à jour votre PC !

Si vous utilisez encore la version 1903 (ou une version antérieure) de Windows 10, nous vous recommandons de mettre à niveau votre PC dès à présent vers une version plus récente. Si vous ne le faites pas manuellement, la version 2004 devrait finir par s’installer automatiquement puisque Windows Update forcera son installation afin de vous permettre de continuer à recevoir des correctifs mensuels de sécurité. Sans action de votre part, vous risquez donc de perdre le contrôle sur le moment de son installation. En vous rendant dans les Paramètres de votre PC / Mises à jour et sécurité / Windows Update, la dernière mise à jour de fonctionnalité de Windows 10 devrait vous être suggérée.

Si pour une raison ou pour une autre, l’installation est impossible sur votre PC, n’hésitez pas à nous demander conseil dans le forum ou dans le fil de commentaires ci-dessous. Je sais que certains utilisateurs ne disposant que de 32 Go de stockage sur leur PC rencontrent des problèmes pour effectuer cette mise à niveau. Dans ce cas, un petit tour dans cet article devrait vous permettre de retrouver un peu de place sur votre disque dur. J’ai également vu que certains utilisateurs rencontraient des erreurs pour installer la mise à jour cumulative de décembre. J’en reparle dans un prochain article.