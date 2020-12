Windows 10 : l’émulation ARM64 débarque pour les Insiders

Microsoft a commencé le déploiement d’une nouvelle mise à jour de Windows 10 à destination des Insiders. Cette nouvelle préversion débarque avec plusieurs nouveautés, dont l’arrivée de l’émulation des logiciels bureau 64 bits sur les processeurs ARM.

Si vous êtes Insider Windows 10 et avez opté pour le canal Dev, vous pouvez dès à présent récupérer non pas une, mais deux nouvelles mises à jour, au choix. Premièrement, la build 20277 qui fait partie de la branche FE_RELEASE apporte seulement quelques petits correctifs et s’installera automatiquement. Deuxièmement, la build 21772 qui est celle qui nous intéresse le plus fait partie de la nouvelle branche RS_PRERELEASE et apporte plusieurs nouveautés dont le support de l'émulation ARM64. Nous allons nous attarder dans cet article sur les nouveautés de cette seconde mise à jour.

Prise en charge de l'émulation ARM64, c’est quoi ?

Comme vous le savez peut-être si vous avez lu mon test de la Surface Pro X, certains logiciels ne sont actuellement pas supportés sur les PC dotés de processeur ARM. Il s’agit des logiciels de type bureau compilés exclusivement en 64 bits (x64). Cette limitation saute aujourd’hui grâce à l’arrivé de la build 21772 pour les Insiders qui ajoute leur prise en charge sur les processeurs ARM. Désormais, vous pourrez donc utiliser pratiquement n’importe quel logiciel Windows sur les appareils dotés de ce type d’architecture. Autodesk Sketchbook ou des jeux comme Rocket League deviennent donc pleinement compatibles avec les tablettes et PC ARM sous Windows 10. Notez qu’un peu plus tôt cette semaine, Adobe a annoncé l’arrivée de son logiciel Lightroom en version ARM64 native.

Microsoft explique que l’émulation ARM64 est encore en développement et que cette fonctionnalité continuera à s’améliorer en termes de compatibilité et de performances. La firme explique également que pour obtenir de meilleurs performances, l’installation d’un pilote graphique spécifique Qualcomm Adreno doit être installé. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet en vous rendant sur cette page.

Pour le reste des nouveautés, la build 21772 disponible en option pour les Insiders apporte également la prise en charge de nouveaux emojis ainsi qu’une amélioration significative des performances lors des transitions sur Windows 10. De nombreux petites améliorations et correctifs sont aussi au programme comme par exemple une meilleure logique de classement des applications installées dans le Menu Démarrer, la possibilité de désinstaller l’outil de capture ou encore le mode clavier partagé pris en charge en mode portrait. Je vous renvoie vers l’article du blog Windows pour en apprendre davantage sur ces nouveautés.

Comment installer la build 21772 sur votre PC ?

Comme l’explique Microsoft dans un article sur son blog officiel, la build 21772 est optionnelle et ne s’installera donc pas automatiquement sur votre PC. Il faudra vous rendre dans les paramètres de mise à jour de votre appareil et rechercher la mise à jour pour se la voir proposée. Notez que tous les Insiders ayant opté pour cette build continueront de recevoir des mises à jour issues de la branche RS_PRERELEASE par la suite. Si vous avez préféré opter pour la build 20277, vous basculerez automatiquement dans les semaines à venir vers la nouvelle branche.