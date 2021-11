Windows 11 évoluera en continu grâce aux nouveaux packs d'expérience

Windows 11 n’aura droit qu’à une seule mise à jour de fonctionnalité annuelle. Cependant, ce n’est pas pour autant que le système ne recevra pas de nouveautés visibles en dehors de cette mise à jour annuelle. Microsoft va en effet introduire un autre moyen d’apporter des changements à son système : les « Online Service Experience Packs ».

La semaine dernière, Microsoft a publié une nouvelle version préliminaire de Windows 11 à destination des Insiders : la build 22489. Parmi les nouveautés, nous avions pu découvrir une nouvelle page dans les Paramètres permettant de gérer son compte Microsoft. Cependant, une autre fonctionnalité intéressante et directement liée à cette nouvelle page des Paramètres a également fait son apparition. Elle est baptisée Online Service Experience Packs et permettra d’améliorer certaines fonctions spécifiques de Windows 11 sans pour autant mettre à jour le système d’exploitation tout entier. Voici ce qu’a déclaré Microsoft à ce sujet :

« Au fil du temps, nous prévoyons d'améliorer la page Vos paramètres de compte Microsoft en nous basant sur vos commentaires via les Online Service Expérience Packs. Ces packs d'expérience de service en ligne fonctionnent de la même manière que les Windows Feature Experience Packs, ce qui nous permet d'effectuer des mises à jour de Windows en dehors des mises à jour majeures du système d'exploitation ».

Quelle différence avec les "Windows Feature Experience Packs" ?

Microsoft a ensuite expliqué la différence entre ces deux méthodes de mises à jour. En effet, les Windows Feature Experience Packs que nous avions pu découvrir avec Windows 10 l’année dernière ne fonctionneront pas exactement de la même manière que ces Online Services Experience Packs. Voici pourquoi :



« La différence entre les deux réside dans le fait que les Windows Feature Experience Packs peuvent apporter des améliorations générales dans plusieurs domaines de Windows, tandis que les Online Service Experience Packs sont axés sur l'amélioration d'une expérience spécifique, telle que la nouvelle page Vos paramètres de compte Microsoft. Par exemple, sous Windows Update, cela apparaîtrait comme "Online Service Experience Pack - Windows.Settings.Account" avec un numéro de version. Pour l'instant, nous testons d'abord ce mécanisme avec la nouvelle page de paramètres de votre compte Microsoft. »

Vous l’aurez compris, Windows 11 va donc évoluer visuellement en dehors de la mise à jour de fonctionnalité annuelle. Dans les mois à venir pour les Insiders, et probablement dès l’automne 2022 pour le grand public, Windows Update proposera des mises à jour qui amélioreront certaines parties de Windows 11. On peut ainsi imaginer recevoir des améliorations liées à l’Explorateur de Fichiers, au Menu Démarrer ou encore à la barre des tâches grâce au Windows Feature Experience Packs et à l’Online Service Experience Pack. Voilà une bonne nouvelle puisque Windows 11 devrait ainsi évoluer beaucoup plus rapidement que ne l’a été Windows 10 même si l’ancien système d’exploitation recevait jusqu'à présent deux mises à jour majeures chaque année.